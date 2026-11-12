氣候峰會｜各國領導人籲將注意力放在解決全球暖化　而非在戰爭

各國領導人周三（11月11日）出席在土耳其安塔利亞（Antalya）舉行的聯合國氣候峰會（COP31），他們呼籲就全球暖化作出緊急果斷行動，並表示這場危機對世界上一些最脆弱的國家造成不成比例的傷害。同時各國亦指，不應讓戰爭和貿易爭端分散全球應對氣候暖化的注意力。



美媒報道，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）在本次大會開場致辭中表示，必須採取行動結束對化石燃料的依賴、適應全球暖化、增加對受氣候變遷影響最嚴重的貧困國家的財政支持，以及促進合作而非衝突。

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）表示，氣候變化已在全球議題上退居至次要位置：「我們花在談判武器及關稅上的時間，比談論未來世代的生存權利還要多。」並強調，地球不應任由強權鬥爭擺佈。

2026年11月11日，巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在土耳其安塔利亞舉行的聯合國氣候峰會（COP31）上發表演說。（Reuters）

部分受害脆弱的小國亦在演說中抨擊，地緣衝突已掩蓋氣候危機的迫切性。南太平洋島國帕勞（又稱：帛琉 / 英文：Palau）在這次峰會之際，剛經歷致命洪水、熱浪和其他災害。帕勞總統惠普斯（Surangel Whipps Jr.，台譯惠恕仁）直言國家正與一場並非由他們造成的危機作戰：「你們不如直接轟炸我們，或許比眼睜睜看著氣候變遷，一點點摧毀我們的家園要容易得多。」

聯合國表示，全球氣溫升幅超過工業化前水平約攝氏1.5度已不可避免，該門檻源自2015年《巴黎協定》（Paris Agreement）設定將升溫控制在攝氏1.5度內的目標。聯合國希望世界各國限制氣溫超過此數值的幅度及其持續時間，並找到在本世紀末將氣溫降至數值以下的方法。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）則指責以色列及美國對伊朗發動攻擊，造成嚴重破壞，並要求建立機制追究美國責任，並要求賠償損失。而美國已連續第二年缺席該大會，法國、德國、日本、意大利和加拿大亦未派領導人出席。