英偉達：黃仁勳即日起辭行政總裁等職務　CFO克雷斯擔任臨時CEO

英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）連環爆出婚外情醜聞後，董事會11月11日深夜開會，討論其去留問題。英偉達之後宣布，黃仁勳即日起辭去行政總裁（CEO）、總裁（President）及董事會成員職務，由財務總監（CFO）克雷斯（Colette Kress）擔任臨時行政總裁，董事會並啟動正式繼任人遴選工作。



英偉達股價在美股盤前下跌逾10%，截至香港時間晚上10時，股價跌至155.67美元。多隻與英偉達相關的公司如CoreWeave（CRWV）、Nebius（NBIS）等，其股價也大跌，其中Nebius盤前跌近20%。

這張攝於11月12日的截圖，可以看見英偉達執行副總裁兼財務總監Colette Kress。（英偉達網站）

該公司指，克雷斯將同時繼續擔任執行副總裁及財務總監（CFO），同時公司任命 Harvey C. Jones擔任公司首位董事會主席。

臨時CEO克雷斯是誰？

據英偉達網站介紹，克雷斯早於2013年9月加入英偉達，並在之前的近25年間在多家大型公司擔任過各種財務職務。

她曾在思科（Cisco）業務技術和營運財務部門擔任3年高級副總裁兼財務總監，負責所有業務部門、工程部門和營運部門的財務戰略制定、計劃、報告和業務發展。

她也在微軟公司工作過13年，包括在服務器和工具部門擔任財務總監4年，還擔任過企業規劃與財務領域的高級職務。

英偉達啟動正式繼任人遴選程序 考慮內部及外部候選人

英偉達董事會已啟動正式行政總裁的遴選程序，將考慮來自公司內部及外部的候選人。

英偉達董事會共有11名董事，除了黃仁勳外，其餘均被視為獨立董事。根據公司章程，只要過半數董事投票同意，可罷免黃仁勳。

美媒較早前已引述消息人士報道，部份董事傾向先由財務總監克雷斯（Colette Kress）暫代行政總裁，再尋找正式接任人選。英偉達全球業務營運執行副總裁普里（Jay Puri）也曾被指是潛在繼任人之一。