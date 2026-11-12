黃仁勳出軌｜英偉達爆接班危機　傳部份董事傾向CFO克雷斯暫代CEO

英偉達（NVIDIA，又譯輝達）董事會目前正在線上開會討論行政總裁黃仁勳的去留，並已委託外部業者物色接班人。Semafor引述消息人士報導，部份董事傾向先由財務總監克雷斯（Colette Kress）暫代行政總裁，再尋找正式接任人選。目前尚未公布人事決定。



彭博引述知情人士報導，董事會正考慮先任命臨時行政總裁。華爾街日報稍早則報導，董事會準備撤換黃仁勳。

紐時週三引述曾在英偉達任職的人士報導，黃仁勳也曾和直接下屬的醫療事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）交往。

黃仁勳被指與英偉達醫療保健業務副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）有婚外情。（Ｘ@kpowgerade圖片）

Business Insider引述分析師和前員工看法，列出幾名可能的接班人選，包括克雷斯和副總裁巴克（Ian Buck）。這些是外界提出的人選，尚未獲英偉達證實。

DA Davidson分析師盧利亞（Gil Luria）認為，克雷斯是黃仁勳以外，英偉達另一位知名度較高的主管，可能在他離職後暫代行政總裁。克雷斯已在英偉達任職13年，先前曾在思科和微軟擔任財務職務。

但克雷斯缺乏黃仁勳領導英偉達所倚重的工程背景。若要尋找長期接班人，巴克是另一個可能選擇。他在英偉達任職22年，曾協助開發CUDA。這套軟體是英偉達在AI領域取得優勢的重要基礎。

有分析人士認為，克雷斯是黃仁勳以外，英偉達另一位知名度較高的主管，可能在他離職後暫代行政總裁。（英偉達網站）

前員工指出，巴克負責的資料中心事業，幾乎貢獻英偉達全部營收。另一名前員工則認為，考量英偉達獨特的企業文化，理想人選應是熟悉內部價值觀和做事方式的現任主管。

Synovus Trust副總裁Dan Morgan也認為，共同創辦人馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）可能在領導層調整中扮演更重要角色。

外界另提到Google Cloud行政總裁庫里安（Thomas Kurian）和亞馬遜雲端運算服務（AWS）行政總裁賈曼（Matt Garman）。兩人掌管大規模雲端事業，積極投資AI基礎建設，也和英偉達密切合作，熟悉帶動英偉達成長的客戶需求和技術。

英偉達從未公開指定黃仁勳的接班人。他採取扁平組織架構，約有60人直接向他報告。The Futurum Group行政總裁紐曼（Daniel Newman）說，黃仁勳在位時，這套方式運作得很好，但也使英偉達沒有培養、考驗或公開確立接班人。

黃仁勳在位時採取扁平組織架構，這套方式運作得很好，但也使英偉達沒有培養、考驗或公開確立接班人。（Reuters）

黃仁勳的兩名子女黃敏珊和黃勝斌都在英偉達任職。一名前員工說，擔任實體AI產品行銷資深總監的黃敏珊，已在各項事業中展現更大影響力，可能是在為更重要的領導角色作準備。

Circular Technology全球研究主管蓋斯維斯（Brad Gastwirth）指出，黃仁勳雖持有英偉達約3.6%股權，但表決權不足以掌控英偉達。不過，除非調查發現嚴重不當行為，否則他對接班安排很可能仍有相當影響力。

董事會面臨的兩難是，黃仁勳自創立以來一直領導英偉達，帶領股價累計上漲逾700,000%，也善用英偉達資源投資AI供應鏈和新創業者。但若讓他留任，董事會可能持續面對國會、投資人、客戶和員工追究，兩段關係是否涉及公司機密或利益衝突。

蓋斯維斯認為，黃仁勳的技術專長、策略眼光和產業人脈幾乎無法複製。英偉達即使換人仍能營運，但能否維持同樣的創新和執行速度，將是問題。

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