黃仁勳出軌｜路透社：怕受婚外情影響　中國AI企業急租英偉達算力

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳爆出疑似捲入中國間諜案的婚外情醜聞，促使美國聯邦調查局（FBI）對其個人及公司展開審查。路透社引述消息稱，有中國的AI企業害怕因醜聞促使美國加強晶片管制，搶先租借英偉達海外數據中心的算力。



路透社引述消息人士指，美國為了維護該國在AI領域的領先地位，限制英偉達最先進的AI晶片出口到中國，但中國公司仍然可以透過租用海外數據中心的運算能力，遠程使用這些處理器。

知情人士表示，一些中國的大型雲端服務供應商已內部討論，是否鎖定海外英偉達晶片的運算容量，同時有公司已聯繫數據中心業者預訂晶片。兩名消息人士指，一些規模較小的AI實驗室，亦考慮使用類似做法，與東南亞的算力出租業者進行磋商。

這些公司擔心此次的政治爭議可能增加《遠端存取安全法案》(RASA) 的政治動力，賦予美國商務部監管對受限制技術的遠端、基於雲端的存取的權力。眾議院在今年1月以369票對22票通過該法案，目前仍待參議院審議。

2026年11月8日，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，右）向員工發電郵承認出軌，外界普遍認為黃仁勳指的是中國籍女子黃樂（又名Alice Huang，左）。（網絡圖片）

憂美國加辣執法 中國黑市掀起英偉達AI晶片囤貨潮

報道指，買家擔心，美國可能會加強執法，提升中國黑市對受管制英偉達晶片需求，一些交易商及中間商已開始囤積這些晶片。買家亦憂慮，這場風波會促使美國擴大搜查晶片和AI伺服器走私至中國的活動。