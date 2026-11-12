黃仁勳被爆連環出軌　最壞結果不只失英偉達CEO之位？

英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）繼傳出與被指是中方間諜的中國女商人黃樂（又名Alice Huang）有婚外情後，再被揭發出軌公司下屬、英偉達醫療保健副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）。美媒報道，董事局將在當地時間11月11日晚開會是否將他撤換。然而，由於黃仁勳目前除面臨公司獨立調查外，還面臨的美國政府的調查，最壞情況不只是可能失去公司行政總裁之位，甚至還須面臨刑事責任。



《紐約時報》上月報道稱，黃仁勳與被美國情報機構認為是中國間諜的新加坡數據中心公司Megaspeed的前高層黃樂有聯繫；英媒後續更指兩人有「浪漫關係」。黃仁勳最終於11月8日承認出軌，但未提到出軌對象是誰。

對此，英偉達表示，由獨立董事組成的獨立委員會將審查事件，並聘請外部律師事務所協助調查。與此同時，特朗普透露聯邦調查局（FBI）已展開調查。

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然而一波未平一波又起，《紐約時報》11日引述在英偉達工作的匿名人士，指黃仁勳曾與同樣已婚的鮑威爾發展婚外情。

黃仁勳面臨詐騙訴訟？

路透社報道，一項涵蓋在2025年10月9日至今年11月8日期間購買英偉達股票投資者的集體訴訟在加州聖荷西聯邦法院提起，指控英偉達和黃仁勳隱瞞其與黃樂的婚外情，涉及欺騙股東。

訴訟指控，英偉達先於該年10月9日否認《紐約時報》涉Megaspeed及英偉達的相關報道，並持續淡化問題，直至今年11月8日黃仁勳公開承認出軌以及英偉達董事會宣布展開調查後，有關資訊才進一步曝光。

路透社稱，該詐騙訴訟原告必須證明，英偉達和黃仁勳明知故犯地誤導投資者，而投資者依賴這些旨在人為抬高股價的誤導性陳述。

2026年7月16日，英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳在日本東京參加AI生態系統招待會。（Reuters）

黃仁勳或面臨刑事檢控？

大多數詐騙違法行為都是透過民事或行政執法而不是刑事訴訟來處理，但根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》（Sarbanes-Oxley Act）中的一項聯邦法規，故意以虛假陳述欺騙投資者屬刑事犯罪。然而，檢方需要證明黃仁勳故意就出軌一事向公眾撒謊，目的是為了防止英偉達股價下跌，而不是出於避免尷尬等個人原因，才能以該法控告黃仁勳。

另一方面，由於黃樂被指是「中國間諜」，黃仁勳也可能面臨間諜法相關的刑事責任。儘管特朗普沒有透露FBI調查的對像是誰，也沒有說明調查範圍。

然而，如果黃樂與中方的聯繫屬實，而且黃仁勳早已知情，他或須根據 1996年頒布《經濟間諜法》承擔刑事責任，該法旨在懲罰為外國政府謀取利益而盜用商業機密的行為。

黃仁勳涉違反公司守則 距下台不遠？

黃仁勳疑似與鮑威爾的婚外情雖不涉及法律問題，但如果屬實將可能違反英偉達的公司行為準則，它規定員工應避免任何可能引發利益衝突的情況，包括相關的私人關係。

據《紐約時報》，許多公司都有政策，禁止上司與下屬發展不正當關係。因此，英偉達已表示會迅速調查任何不當行為。

紐約時報11月11日（周三）報道，據五位曾在英偉達公司工作的人士透露，黃仁勳除與黃樂存在婚外情之外，同時他還與一名向他匯報工作的管理人員存在婚外情，該對象為英偉達醫療保健業務副總裁金伯利（Kimberly Powell）。（Reuters/英偉達網站）

儘管黃仁勳面臨的諸多調查仍未有結果，但公司理論上可隨時撤換他。根據英偉達的章程，無論是否有正當理由，只要董事會內過半董事同意，都可以隨時罷免行政總裁。公司目前有11名董事，除黃仁勳外，其餘董事均為獨立董事。

路透社等外媒稱，英偉達董事會於11日晚開會決定是否罷免黃仁勳，但公司直到當日深夜仍未作出表態。