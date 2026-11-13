黃仁勳辭職｜特朗普：庫克應接任英偉達CEO　一位傳奇接替另一位

英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）11月12日宣布爆出婚外情醜聞的黃仁勳即日起辭去行政總裁（CEO）、總裁（President）及董事會成員職務。美國總統特朗普（Donald Trump）同日在社交平台Truth Social發文表示，蘋果公司庫克（Tim Cook）應接任黃仁勳的位置。



特朗普稱，「既然表現非常出色的英偉達CEO黃仁勳已經辭職，那麼只有一個人能接替他的位置——那就是蘋果的庫克。一位傳奇接替另一位傳奇！ 」

目前，英偉達已由財務總監（CFO）克雷斯（Colette Kress）擔任臨時行政總裁。克雷斯加入英偉達逾13年，由於她曾任職多間大型科企，她過去曾向雜誌透露，2013年剛加入英偉達時，那是她所任職過「規模最小」的一家公司。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）為英偉達行政總裁黃仁勳（左）頒發國家科學獎。（Reuters）

英偉達股價在美股盤前下跌逾10%，截至香港時間晚上10時，股價跌至155.67美元。多隻與英偉達相關的公司如CoreWeave（CRWV）、Nebius（NBIS）等，其股價也大跌，其中Nebius盤前跌近20%。