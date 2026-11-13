黃仁勳辭職｜彭博：在英偉達最後時刻霸氣盡失　斥自己是「廢柴」

彭博社11月12日引述知情人士稱，黃仁勳辭任英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）行政總裁職務前夕，看起來心力交瘁。他不只工作效率大減，甚至開始將「隨便吧」（whatever）和「我不在乎」（I don’t care）之類的話掛在口中。最近數天曾與黃仁勳交談過的人說，他已表現出懺悔之意，甚至痛斥自己是「廢柴」（I’m a piece of Sh-t）。報道指，在英偉達的最後時刻，黃仁勳看起來精疲力竭，他那傳奇般的能量也耗盡了。



彭博社12日報道，黃仁勳領導英偉達的幾十年中，以對細節的極致關注以及雷厲風行的作風而聞名。然而，他在出軌事件曝光後開始自暴自棄。

2025年5月，英偉達（Nvidia）行政總裁執行長黃仁勳與新加坡公司Megaspeed高層黃樂（音譯Alice Huang）等人在台北用餐。（網絡圖片）

消息人士稱，不斷發酵的醜聞，分散了黃仁勳在公司繁重事務上的注意力。公司所有員工都必須提交包含五項首要任務的電郵，而黃仁勳此前會透過這些郵件來檢查每個人都在處理他認為最重要的事。他通常會在當日內作出回覆，但最近幾天他的回覆時間卻明顯延長。

黃仁勳在未來幾週內，預計將出席國會聽證會，屆時議員將詢問他與其疑似出軌對象黃樂的關係，後者據報被美國情報機構認為是中國間諜。

2026年3月17日，英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳在美國加州聖荷西舉行的英偉達全球AI大會（NVIDIA GTC）上發表演說。（Reuters）

報道引述其他與黃仁勳交談過的人士透露，他近日聲稱自己此刻已不在乎自身情況，目前他最關心的是其妻子洛麗（Lori Mills）。