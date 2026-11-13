美參議院銀行委員會：傳召黃仁勳與商務部長就英偉達風波作證

美國參議院銀行委員會主席斯科特（Tim Scott）11月12日致函英偉達（Nvidia，又譯輝達）前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），要求二人12月出席聽證會，回應與國家安全相關的爭議。信件表明，若黃仁勳拒絕自願到場，委員會將發出傳票強制其作證。



據美媒《政治報》（Politico）報道，斯科特要求黃仁勳12月3日出席聽證會，並在信中提及近期報道指出黃仁勳因涉嫌與一名美國情報機構認定為中國間諜的女商人黃樂發生婚外情，引發「重大的國家安全擔憂」，又威脅稱若不主動出庭，將發出傳票。

2026年11月8日，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，右）向員工發電郵承認出軌，外界普遍認為黃仁勳指的是中國籍女子黃樂（又名Alice Huang，左）。（網絡圖片）

同時，斯科特要求盧特尼克出席12月10日的聽證會，內容亦涉及近期有關英偉達和商務部引起國家安全擔憂的報道，要求盧特尼克說明商務部出口管制法規的制定與執行情況。

此外，斯科特還要求商務部副部長凱斯勒（Jeffrey Kessler）出席12月3日聽證會。路透社援引知情人士報道稱，白宮內部正在討論盧特尼克是否適宜繼續留任。

2026年9月2日，美國北卡羅萊納州舉行的二十國集團創新部長級峰會上，英偉達行政總裁黃仁勳（左）聆聽商務部長盧特尼克（Howard Lutnick，右）的講話。（Reuters）

目前，中方否認與間諜相關的指控，美國司法部亦尚未能確認黃樂是否為中國間諜。