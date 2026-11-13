黃仁勳辭職｜特朗普：未確認黃樂是否間諜　指黃仁勳對家人愧疚

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）因接連捲入出軌風波於11月12日宣布辭職。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日受訪時表示，黃仁勳11日曾與他通話，對導致他辭職的醜聞對他的家庭帶來的傷害表示懊悔。特朗普同時指，現時尚未確定被指與黃仁勳發生婚外情的中國籍女子黃樂是否間諜。



特朗普受訪時談到黃仁勳辭職一事：

據《彭博社》報道，特朗普在白宮接受體育主持人史密斯（Stephen A. Smith）訪問時，對黃仁勳讚不絕口。就在數小時前，黃仁勳因被曝出三宗婚外情，已辭去英偉達行政總裁一職。

特朗普表示：「他所做的一切令人難以置信，英偉達簡直難以置信。」

特朗普其後提到：「我昨天和他通了電話。他現在非常痛苦，他最擔心的是他的妻子和家人。他親口告訴我的。他給我打了電話。」

當被問到黃仁勳是否應該辭職時，特朗普嘆了口氣，然後告訴史密斯：「關鍵在於，那個女人是不是間諜，我不知道現在是否已經查明；但假如她是間諜，那當然應該辭職。如果她不是間諜，情況或許就不同了。」

特朗普指的是黃樂（又名，Alice Huang），她是總部位於新加坡的數據中心公司Megaspeed的前高層，美媒報道指美方官員認為她是來自中國的間諜。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）為英偉達行政總裁黃仁勳（左）頒發國家科學獎。（Reuters）

此外，黃仁勳也與英偉達旗下負責醫療保健的副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）有染。路透社12日報道稱，他還與另一名未透露姓名的員工有不當關係。