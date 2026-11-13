黃仁勳辭職｜美國科技圈和網民齊聲援　趙長鵬：錯誤決定

英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）11月12日宣布婚外情醜聞纏身的黃仁勳即日起辭去行政總裁（CEO）、總裁（President）及董事會成員職務，其約1.08億美元（約8.47億港元）未歸屬股權獎勵將失效。消息一出，美國廣大網民和科技圈人士在社交平台表達惋惜與支持，Epic Games、Hugging Face 高層稱事件令人遺憾，幣安（Binance）創辦人趙長鵬直言英偉達讓黃仁勳離職是錯誤決定。



Epic Games創辦人兼行政總裁斯威尼（Tim Sweeney）在X上說：「對於英偉達、開發者、美國乃至全人類而言，這都是悲傷的一天。」Hugging Face行政總裁兼創辦人德朗格（Clément Delangue）稱：「整件事都糟透了，我真希望這一切沒有發生。今天實在令人難過。」

同時，不少網民紛紛表示「黃仁勳是偉大的創辦人」、「黃仁勳等同英偉達」，稱辭職事件讓人「難過失望」、「難以置信」、「簡直太蠢」……

據英偉達公布，財務總監（CFO）克雷斯（Colette Kress）擔任臨時行政總裁，董事會並啟動正式繼任人遴選工作。董事會稱，管理層經驗充足，產品路線及客戶服務不受影響；克雷斯亦表示，團隊會在黃仁勳33年打下的基礎上繼續推進AI業務。

左圖：這張攝於11月12日的截圖，可以看見現任英偉達臨時行政總裁兼財務總監Colette Kress。（英偉達網站）右圖2026年5月4日，美國加州，英偉達創辦人、時任行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在一個公開場合發表講話。（Reuters）

據報道，黃仁勳離任後將失去約1.08億美元的英偉達未歸屬股權獎勵。按彭博億萬富豪指數估算，這筆獎勵約佔其個人淨資產的0.07%。與此同時，美國參議院銀行委員會主席斯科特（Tim Scott）傳召黃仁勳與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），要求二人出席下月與國家安全相關的聽證會。