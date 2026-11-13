黃仁勳辭職｜路透：盧特尼克被指阻對中企出口管制　白宮商討撤換

美媒早前報道，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）被指遲遲未有對英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）客戶、與公司前行政總裁黃仁勳出軌對象黃樂有關的公司Megaspeed，實施出口管制而遭質疑。黃樂是中國籍商人，據報被美國情報機構懷疑是中國間諜。路透社引述兩名知情人士指，美國白宮高級官員正討論應否將盧特尼克撤換。



路透社12日報道，美國各界對盧特尼克的批評早於黃仁勳辭任公司行政總裁一職，但隨着黃仁勳出軌事件持續發酵，盧特尼克在限制人工智能（AI）晶片對華出口方面做得不夠的指責也隨之增加。

2026年11月8日，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，右）向員工發電郵承認出軌，外界普遍認為黃仁勳指的是中國籍女子黃樂（又名Alice Huang，左）。（網絡圖片）

愈來愈多美國議員批評盧特尼克領導的政府拒絕將包括Deepseek和長鑫存儲等過百間中國公司列入美國關鍵貿易黑名單，並質疑政府是否妥善監管英偉達對中國的出口。

報道指，白宮內部正討論是否應撤換盧特尼克，但有白宮官員表示，特朗普對盧特尼克完全有信心，並相信他可以履行職務。

2026年4月22日，美國華盛頓，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在國會山出席參議院聽證會。（Reuters）

《紐約時報》早前報道，英偉達總法律顧問泰德（Tim Teter）曾向美國商務部負責調查晶片非法移轉中國案件的調查人員發出電郵，指商務部副部長Jeffrey Kessler同意他與調查人員接觸，做法違反政府程序。

該案其後於去年底突然叫停，並已移交至司法部，事件引發英偉達介入與有商務部官員影響調查工作的質疑。