民主黨中期選舉大勝後　范霍倫挑戰舒默爭做多數黨領袖

現年67歲的美國馬里蘭州民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）11月12日正式宣布，將挑戰現任參議院民主黨領袖、75歲的舒默（Chuck Schumer），爭奪明年新一屆國會的參議院多數黨領袖一職。



美國民主黨在上周的中期選舉取得壓倒勝利，參議院翻盤奪下至少8席、鎖定55席多數席位並重奪控制權之際。

范霍倫（Chris Van Hollen）（Getty） 舒默（Chuck Schumer）（Reuters）

美媒報道，范霍倫在社交平台上發文直言，選民呼籲打破不公的經濟體制，民主黨「需要新的領導層」。他接受美媒訪問時雖自認處於「弱勢」，但批評舒默在初選中「幕後偏袒」特定候選人，更指責現任領導層在利用12月11日政府撥款期限作為籌碼、迫使特朗普政府結束對伊朗戰爭的立場上「不夠堅定」。

這次挑戰獲黨內進步派火速力挺，獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）已公開表態支持范霍倫，多名候任新晉參議員亦呼籲求變。

面對自2017年以來最嚴峻的挑戰，舒默在社交平台上回應稱歡迎任何關於黨團未來的討論，但同時強調民主黨目前已在參議院奪得55席，自己「已鎖定足夠票數」連任。民主黨參議院競選委員會主席吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand）等多名黨友亦發聲護航，大讚舒默帶領全黨打出漂亮一仗。

參議院民主黨人將於12月1日以無記名方式投票選出新領袖，採取簡單多數制決勝負。