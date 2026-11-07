美國中期選舉｜特朗普慘敗後換幕僚長 美媒：執政路線更趨強硬
撰文：林嘉敏
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共和黨在中期選舉慘敗後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月6日宣布白宮首宗重大人事調整，任命米勒（Stephen Miller）於下周一（9日）接替懷爾斯（Susie Wiles）出任新白宮幕僚長。美媒分析，此舉或預示特朗普政府後續施政路線更趨強硬。
懷爾斯是美國史上首位女性白宮幕僚長，亦是特朗普第二任期內任職最久的幕僚長。懷爾斯周五（6日）宣布辭職：「今天是我擔任白宮幕僚長的最後一天。」隨後，特朗普將副幕僚長米勒升任為幕僚長。
《華盛頓郵報》引述知情人士消息披露，特朗普在本周一直考慮解僱懷爾斯，而懷爾斯近期亦一直與密友討論離職的時機。
報道指，白宮內部因選舉失利矛盾加劇，派系鬥爭升溫，懷爾斯被視為選戰策略失誤的主要負責人之一；同時有知情人士認為，這是特朗普對懷爾斯此前拉攏其他官員的警告。
不過，特朗普公開稱讚懷爾斯工作表現出色，否認人事變動與選舉結果相關，稱只是時機到了，又指懷爾斯之後將轉入特朗普的政治團隊。
與此同時，自2015年特朗普首次參選起便跟隨左右的米勒，在社交平台發文，表明將全力支持總統推動施政。米勒是特朗普強硬移民政策的核心設計者，曾主導多項爭議性行政舉措。特朗普亦盛讚米勒熟悉政務、政治手腕嫻熟。
隨著民主黨掌控國會，已有民主黨議員揚言將針對特朗普主導的移民政策展開調查，米勒或將面臨審查。美媒分析指，此番人事任命意味特朗普無意調整既有執政風格，同時外界普遍認為這不會是最後一波高層人事改組。
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