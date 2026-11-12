日本男偷走名錶逃3天寄回仍被捕　辯稱「照鏡太滿意」回神已離店

日本東京日前發生一宗離奇精品名錶竊案，一名男子在商場試戴價值約4600萬日圓（約226萬港元）的高級名錶後，竟拔腿狂奔逃離現場。更令人意外的是，疑犯逃亡三天後疑似良心不安，竟以快遞將名錶寄回店家並附上道歉紙條，但最終仍遭警方循線逮捕。



這起竊案發生在10月29日晚間，地點位於東京中野區的知名商場內一間鐘錶店。疑犯亞馬空當時向店員表示要試戴手錶，沒想到下一秒卻突然衝出店外逃逸。面對警方調查，他坦承犯行，並供稱試戴時看到鏡子裡自己戴著手錶的樣子，覺得非常滿意，回過神來就已經走出店外了。

日本東京，一名男子在商場試戴價值約4600萬日圓（約226萬港元）的高級名錶後，竟拔腿狂奔逃離現場。（YouTube@tbsnewsdig影片截圖）

辯稱「回過神已走出店外」 疑犯倉促逃跑畫面曝光：

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疑犯得手後隨即展開逃亡，先搭乘的士和地鐵前往東京車站，再轉乘新幹線一路向西，於當晚11點前抵達名古屋。然而戲劇性的轉折發生在案發三天後，遭竊店家竟然收到一件快遞包裹。據了解，包裹雖從名古屋市寄出，但寄件人地址卻填寫大阪市，疑似企圖誤導警方辦案方向。

店家打開包裹後發現，名錶被手帕仔細包好，周圍塞滿揉成團的紙張作為防撞保護，裡面還附上一張手寫紙條向店家致歉。疑犯在調查中表示，手錶雖然在他身邊待了一陣子，但這畢竟不是他的東西，他覺得應該要好好還給店裡，所以才寄回去。

儘管疑犯事後良心不安、將名錶物歸原主，但涉犯竊盜罪已成事實。警方於案發後持續追查，終於在名古屋市內一棟公寓發現正要出門的疑犯，隨即將其逮捕。疑犯戴著白色口罩、身穿深色外套，在警方戒護下低頭快步走進東京車站。警視廳目前正針對詳細案情深入調查中。

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