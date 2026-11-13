Outlook死機　Microsoft服務中斷致混亂　日本打工仔：轉用傳真機

微軟（Microsoft）旗下多項服務突發大規模系統故障，包括電郵服務Outlook，導致全球大量用戶無法正常收發文件，連帶雲端辦公室協作平台Microsoft Teams及AI助理Copilot也出事。同時間日本企業則玩起「復古」，有打工仔表示使用傳真機在辦公室溝通。



微軟（Microsoft）旗下多項服務2026年11月13日突發大規模系統故障，包括電郵服務Outlook，導致全球大量用戶無法正常收發文件（Reuters）

日本時報（The Japan Times）在11月13日報道，有許多日本打工仔為今日的工作做準備時，發現他們電腦出現故障畫面，打亂他們今日的工作會議，導致工作中斷。有日本網友在社交媒體X上表示，自己今日因未能開啟Outlook而感到驚慌，向老闆報告後，對方竟叫他留在家中。

有網友則開玩笑地表示，由於公司全部電腦皆使用微軟系統，他們眼下能做的就只有清理公司內的咖啡機。

有公司在本次微軟（Microsoft）系統故障期間，使用傳真機（右方）進行溝通工作。（Getty Image）

日本有許多公司和機構皆依賴微軟系統提供的設施運作，據日本Keyman's Net於2025年提供的一項研究表示，有超過78%的受訪者表示他們的公司使用微軟的產品。

儘管有些公司員工因電腦死機而感到竊喜，但亦有人對生產力受損感到憤怒，於是有人建議使用另一種溝通方式——「傳真機」，有網友表示公司因為微軟系統故障發不了郵件，所以改用傳真來發送那些平時以PDF格式提交的文件。

日本放送協會（NHK）訪問的一名日本民眾也稱，「公司內部通知，由於無法發送電郵，先用傳真機發送訂單。」

日本放送協會（NHK）訪問的一名日本民眾稱，「公司內部通知，由於無法發送電郵，先用傳真機發送訂單。」（影片截圖）

2026年11月12日，微軟公司報告稱，系統出現大規模故障，導致用戶無法使用Outlook、Teams和其他微軟服務。（Getty）

日本內閣官房副長官尾崎正直向媒體證實，政府內部的資訊系統在今早曾出現故障，大型信用卡發卡機構Credit Saison亦發表通知：「由於外部服務系統故障，通過諮詢表單提交的回覆工作將出現延遲。」，另外早稻田大學及九州大學等日本學術機構亦表示，它們也受到系統中斷影響。

據即時網上服務狀態監測平台Downdetector 表示，微軟在本港時間周五凌晨兩時，錄得最高峰約14萬宗問題通報。微軟先前表示該問題波及美國，目前仍在進行調查，並在X上表示：「我們恢復運行的伺服器在接收流量後，可能會再次變得無法響應；我們正在分析診斷數據，以確定是什麼引發了這種狀況。」