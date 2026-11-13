F1七屆冠軍車手咸美頓現身拉法口岸：痛斥以色列行徑　促援助加沙

11月11日，在結束對加沙地帶拉法口岸埃及一側的探訪後，世界一級方程式賽車錦標賽（F1）法拉利車隊英國車手咸美頓（Lewis Hamilton）在社交媒體上發文，譴責以色列在加沙地帶實施「種族滅絕」。



咸美頓與埃及紅新月會的志願者和工作人員進行交流，他發佈的照片中，還可以看到裝滿食物等待過境的貨車。他寫道：「以色列過去三年在加沙實施的種族滅絕行徑令人震驚。人們被剝奪了自由、安全和尊嚴，這是極大的不公。任何人的生命都不應被視為無足輕重。」

他形容加沙為一座「露天監獄」，「我看到綿延數英里的圍牆，那些圍牆是為把他們（巴勒斯坦人）困在裏面而建。」

咸美頓表示：「在邊境，我看到運載物資的貨車排隊等待，但它們經常被禁止進入加沙或面臨嚴重延誤。我與排在隊首的司機交談，他已等待超過12個小時。在附近的物流中心，我看到救援人員辛勤工作，但也目睹一些物資因荒謬的理由被拒收。」

他強調加沙民眾急需援助，「這就是為什麼我們真的需要向以色列施壓，共同確保這些援助能夠送到人們手中。」

咸美頓與一些從加沙撤離並得到支持的巴勒斯坦兒童

拉法口岸位於加沙地帶最南端，與埃及接壤，是人道主義援助進入加沙的關鍵通道。去年10月停火以來，以色列一再阻撓援助物資進入加沙，並以巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）違反停火協議為由，繼續對加沙發動空襲。

半島電視台稱，加沙近日遭遇暴雨，面臨嚴重的冬季洪災，許多帳篷和建築被淹沒，但由於機械設備和燃料短缺，洪災已超出市政部門的應對能力。聯合國人道主義事務協調辦公室表示，超過15萬頂帳篷等物資已準備就緒，等待進入加沙，但以色列始終沒有批准放行。

以色列方面否認阻礙冬季物資進入加沙，繼續指責哈馬斯（Hamas）拒絕解除武裝，聲稱「哈馬斯應對困境負責」。

聯合國人道主義協調員拉米茲·阿拉克巴羅夫本周早些時候警告說，加沙地帶的冬季物資儲備接近耗盡，「以色列必須立即解除對物資入境的所有限制，我們已經沒有時間了。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

