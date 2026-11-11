APEC峰會中美俄會晤　美媒：中美就會晤形式存分歧　美冀談核軍控

美媒引述知情人士11月9日透露，北京希望中美俄三方峰會一切按既定編排進行，三方各自宣讀事先準備的獨白，美國一方則要求更靈活的會晤形式。



據《華爾街日報》（Wall Street Journal）周一報道，據知情官員透露，北京願意舉辦三方會談，並討論烏克蘭等重大議題，前提是先做好準備工作、確保特定議程與結果，否則寧願分別與美俄會談。

惟特朗普政府則想推動更寬鬆的會議形式，讓三國領導人在亞太經合組織（APEC）峰會期間自由交流，並明確表明想提出核軍控問題。

習近平訪美晤特朗普：白宮2026年10月發放更多花絮照片，圖為習近平向特朗普送贈金色太和殿模型（美國白宮）

美俄之間的《新削減戰略武器條約》（New START）已於今年2月到期，未有新條約取代，意味美俄兩個全球最大核武庫幾十年來首次不受任何協議約束；華府認為新條約必須納入中國。

《華爾街日報》分析稱，對北京而言，參與三方軍控談判可能令其陷入核劣勢：中國國家主席習近平任內主導中國歷來最大規模的核擴張，但美俄各自擁有數千枚核彈，佔全球核武庫逾九成，中國一旦納入削減條約，軍力將處於不利地位。