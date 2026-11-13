肯尼亞施工中大樓突倒塌至少6死　繼10月後再多一宗事故

非洲國家肯尼亞首都內羅畢（Nairobi）繼今年10月後，再多一宗施工中大樓倒塌。一幢位於斯亞基茅區（Syokimau）8層樓高的在建大樓，於當地時間11月13日上午9時52分倒塌，至少6人死亡。



路透社及肯尼亞Citizen Digital新聞報道，肯尼亞負責災害管理的助理警監奧奇恩（Duncan Ochieng）表示，目前警方已確認發現6具遺體，另外有5名傷者現正送往當地醫院。救援人員在上午初步的救援行動中找到3具遺體，在搜救行動中又陸續自瓦礫堆尋獲3具遺體，死者皆為中年男性。

現場確切作業人數警方與緊急救援隊仍在核實中，根據內羅畢縣（Nairobi City County）的緊急救援隊的初步報告，建築物的頂層板坍塌，導致部分結構倒塌，工人被困在廢墟下。

2026年11月13日，在肯尼亞內羅畢（Nairobi）附近的Syokimau區，一棟在建的建築物發生致命倒塌事故，現場拉起了警戒線。（Reuters）

而報告的部分內容指出，倒塌發生時，現場的確切工人人數仍在統計中。搜救隊正在積極搜尋廢墟，以尋找可能仍被困的人員。內羅畢市消防隊（Nairobi City County Fire Brigade）和城市搜救隊（USAR）在內的救援隊伍加入參與廢墟中繼續搜尋。

內羅畢市政府呼籲民眾和途經事故現場道路旁的駕駛者遠離事故現場，以便緊急人員進行救援行動。

2026年11月13日，在肯尼亞內羅畢（Nairobi）附近的Syokimau區，一棟在建建築物發生致命倒塌事故，緊急救援人員從身穿高能見度背心和安全帽的人們身邊走過。（Reuters）

這是自今年10月後，再有在建大樓突然倒塌。在10月23日下午，內羅畢伊斯特利（Eastleigh）地區一幢18層高在建大樓發生致命坍塌，事發時現場共有數十名工人，多數及時逃生，後續搜救行動最終確認造成8人死亡。

根據肯尼亞統計局（Stats Kenya）計算，截至2026年10月，肯尼亞已發生24宗建築物倒塌事故，超過近十年來的任何一年總數據。