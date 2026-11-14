美媒：黃樂關聯企業投資Deepseek 提供英偉達先進Blackwell晶片
撰文：張涵語
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美國科技媒體《The Information》11月12日（周四）引述消息人士報道，與英偉達CEO黃仁勳存婚外情的黃樂，與其關聯的公司網絡此前投資中國AI企業DeepSeek。報道指，投資旨在與DeepSeek建立更緊密的聯繫，以便黃樂旗下公司能夠穩定供應英偉達先進的Blackwell晶片。
知情人士透露，在DeepSeek7月至10月的第二輪融資期間，DeepSeek員工向多位投資者介紹了與黃樂及其家族有關聯的公司——世紀利通（Century Litong）及其母公司、在上海證券交易所上市的江蘇利通電子。
報道指，DeepSeek員工表示，世紀利通和江蘇利通電子是英偉達AI晶片黑市的重要供應商。據悉，利通集團最終參與了DeepSeek10月份的融資輪，該輪融資總額為1,055億元人民幣。
目前尚不清楚利通集團在DeepSeek的總投資額，但一位直接了解DeepSeek第二輪融資的人士表示，該集團透過多個特殊目的公司進行了投資。
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