黃仁勳再被爆第三宗婚外情　美司法部稱尚未認定黃樂是間諜

路透社11月12日（周四）引述消息人士報道稱，黃仁勳與另一名英偉達員工亦存親密關係，但未有披露她的身份與姓名。美國司法部長布蘭奇（Todd Blanche）同日則表示，司法部尚未就黃樂是否為中國間諜得出結論。



路透社亦引述消息人士指，白宮高級官員正在討論商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的去留問題，他此前被指責在限制AI晶片對華出口方面做得不夠。

美媒Axios此前報道，至少在5月、8月和11月5日這三個不同的場合，特朗普都批准對涉嫌向中國轉移英偉達晶片的行為採取行動。但盧特尼克和商務部副部長凱斯勒（Jeffrey Kessler）均頂住財長貝森特（Scott Bessent）等人的壓力，拒絕採取行動，因其擔心管制措施會引發與中國貿易戰。

2026年4月23日，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）出席眾議院撥款委員會屬下小組的聽證會。（Reuters）

黃仁勳11月11日因婚外情醜聞，辭去行政總裁（CEO）、總裁（President）及董事會成員職務，由財務總監（CFO）克雷斯（Colette Kress）擔任臨時行政總裁。英偉達董事會亦啟動正式繼任人遴選工作。