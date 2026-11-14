全美航班一度停飛4小時　911事件後第2次　7164航班被取消

美國聯邦航空管理局（FAA）11月13日因通訊系統發生問題一度下令全國航班暫停起飛，是自2001年911恐怖攻擊以來，美國第二度下令全國航班暫停起飛。FAA在4個小時後解除停飛令。國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）事後在簡報會強調，暫沒有跡象顯示這次事件是由網絡攻擊引起；交通部長達菲（Sean Duffy）則將事件起因，歸咎於老舊交通管制技術和路由器過載。



據美媒引述Flightaware數據報道，美國13日有超過7164班航班被取消，8501班航班延誤，而14日則有700個航班被取消。航空分析師表示，在全國範圍內停飛超過四個小時後，航空公司可能需要數天時間才能恢復航班時刻表。

報道指，這是自2001年911恐怖攻擊以來，美國第二次發布全國航班暫停起飛命令。上一次全國性停飛發生在2023年1月，當時FAA的飛航公告系統發生故障，導致飛行員無法取得起飛前依法必須掌握的飛航安全資訊。

2026年11月13日，美國交通部長達菲（Sean Duffy）在白宮就全美停飛令發表講話，美國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）在旁聆聽。（Reuters）

馬林事後表示，事情似乎正在朝著正確的方向發展，大眾在這個過程中，從未面臨危險，沒有人喪生，也沒有航班受到威脅。

達菲則表示，他們現在使用的空中交通管制系統非常老舊，在路由器資料過載後，它們傳輸的資料開始出現不一致，因此當局決定關閉系統。

另外，他表示自己已與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就航空停飛問題進行了交談，而後者已全面關注此事。