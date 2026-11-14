黃仁勳辭職｜馬斯克轉發米高佐敦片　暗示摯友傳奇將被銘記｜有片

英偉達前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）近日因捲入連串出軌風波，在11月12日（周四）宣布請辭。與黃仁勳關係一直友好的特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前就表示願意聘用黃仁勳。馬斯克其後又在其社交平台轉發一段來自電影《Air》的影片，由麥迪文（Matt Damon）飾演的Nike高層向當年尚未加入NBA的米高佐敦（Michael Jordan）講述他終將成為傳奇。馬斯克在轉發貼文中寫上黃仁勳的英文名字Jensen，似是隔空在為好友打氣，暗示他的傳奇終將被銘記。



馬斯克轉發有關米高佐敦的影片隔空為黃仁勳打氣：

馬斯克11月13日在X上轉發一段兩分鐘的影片，片段來自2023年上映的電影《Air》。這部電影講述當年Nike如何說服米高佐敦加盟旗下，為其創立個人專屬Air Jordan球鞋品牌的故事。

片中，由麥迪文飾演的Nike高層瓦卡羅（Sonny Vaccaro）發表了一段預言般的獨白，試圖說服當時剛被公牛隊選秀選中，年輕的米高佐敦與Nike簽下籃球鞋合約。

瓦卡羅向米高佐敦表示：「我看着你的眼睛，預告你的未來。你曾被高中籃球隊淘汰，但你憑着頑強的意志打進了NBA。你會贏得總冠軍。這是一個典型的美國故事，所以美國人會喜歡它。」

瓦卡羅其後指：「人們會將你捧上天，而且會不遺餘力地捧你，因為當你嶄露頭角、光芒四射的時候，我們都會愛你。我們會將你捧成一個前所未有的人物。你會改變整個世界。但你知道嗎？當他們將你捧到巔峰之後，他們就會把你拉下來——這是最可預測的模式。」

2026年11月14日，美國影星麥迪文（Matt Damon）在電影《Air》飾演Nike的高層瓦卡羅（Sonny Vaccaro）。（網路圖片）

瓦卡羅警告：「我們會將你捧成一個前所未有的人物，這代表你必須每天、每時每刻都努力成為那樣的人。這就是現實。我們會一次又一次地重複這個過程。我要告訴你真相。你會遭到攻擊、背叛、揭秘和羞辱。但你都會撐過去的。很多人都能攀登那座山峰。真正擊垮他們的是下山的路，因為那才是你真正孤單一人的時刻。那時你會怎麼做？你能否鼓起勇氣，克服所有痛苦，再次崛起？」

瓦卡羅問道：「米高，你是誰？這將是你人生的決定性問題。我想你已經知道答案，而這正是我們聚集於此的原因。球鞋只有被穿上才有意義。我們其他人只是渴望有機會觸及那份偉大。我們需要你穿上這雙球鞋，不是為了讓你的人生有意義，而是為了讓我們的人生有意義。在座的各位，在我們離開之後都會被遺忘──除了你。你會被永遠銘記，因為有些東西是永恆的。你是米高佐敦，你的故事將激勵我們展翅高飛。」

馬斯克與黃仁勳相識多年，一直友好。2016年，黃仁勳向當時作為OpenAI共同創辦人的馬斯克交付全球第一部專為人工智能打造的超級電腦 NVIDIA DGX-1。

2025年10月14日，黃仁勳又向馬斯克送上最新款的台式個人AI超級電腦DGX Spark。