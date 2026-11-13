黃仁勳辭職｜從美快餐店洗碗工到AI教父　執掌英偉達33年今落幕

英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）11月12日宣布63歲的創辦人黃仁勳，辭去行政總裁（CEO）、總裁（President）及董事會成員職務。回看黃仁勳的人生歷程，先從顛沛貧困的移民少年，到創辦英偉達發布GPU處理器、佈局AI算力，成為大眾口中的AI教父，如今卻在婚外情醜聞風波中急轉直下。



黃仁勳生於台灣，父親為化學工程師、母親是教師，曾在泰國短暫居住，十歲移居美國。十幾歲的黃仁勳在美國一份工作是在丹尼餐廳（Denny's）擔任侍應與洗碗工，這份工作他後來憶述，教會自己謙遜、勤奮與待客之道。

隨後，黃仁勳因叔叔安排的誤入肯塔基州（Kentucky）一間品流較為複雜的青少年寄宿學校，但他在那裏展現出學習天賦。其後黃仁勳於俄勒岡州就讀高中，先後在俄勒岡州立大學、斯坦福大學取得電機工程學士及碩士學位，求學期間認識妻子洛麗（Lori Huang，婚前原名Lori Mills）。

黃仁勳在1993年與兩名工程師在丹尼餐廳商議，創立英偉達。早期的英偉達研發電腦圖形晶片，直至1999年推出被視為全球首款GPU的GeForce256，黃仁勳的事業迎來第一波起色。

電腦視覺領域極具意義的神經網絡架構AlexNet，在2012年依賴英偉達GPU實現AI關鍵突破，再伴隨ChatGPT掀起的AI熱潮，英偉達市值一度突破5萬億美元（約39萬港元），黃仁勳逐漸成為科技行業的標誌性人物，身家約達1450億美元（約1.1萬億港元），並活躍於國際政商圈子，被不少業界人士看重。

2026年7月24日，英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳開啟X賬號，並發出第一篇貼文。有網友在評論區發出黃仁勳2004年雜誌封面舊照，驚歎其「越活越年輕」。(網絡圖片)

如今，執掌英偉達33年的黃仁勳，在出軌醜聞及一份即時生效的辭職公告下黯然謝幕，不禁令大眾為這段傳奇的創業經歷感到唏噓，而英偉達的市值已降至約4萬億美元（約31.38萬億港元）。