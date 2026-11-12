美媒：萬斯計劃與伊朗強硬派直接對話

美國媒體11月11日引述消息人士稱，美國副總統萬斯（JD Vance）正計劃與伊朗強硬派直接對話，以推動結束戰爭。有美國官員表示，將自己定位為與伊朗的主要對話人，對萬斯來說存在政治風險。不過，他也可能成為結束一場不得人心戰事的勝利者。



2026年10月22日，隨著美國中期選舉逼近，副總統萬斯（JD Vance）赴內布拉斯加州北普拉特（North Platte）為共和黨候選人站台。（Getty）

美國《華爾街日報》報道，據美國和中東官員透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 近日已告知高級助理和相關人士，他願意讓萬斯重啟與伊朗的談判，並已授權他進行談判。但美國官員強調，關於派萬斯直接與伊朗官員會晤的討論，目前仍處於初步階段。

報道指出，萬斯10月曾致函屬於伊朗強硬派的最高國家安全委員會秘書雷扎伊（Mohsen Rezaei），請求安排會晤。目前尚未確定會晤日期，但兩國正透過斡旋方和盟友商討下一步行動。不過，雷扎伊在10日曾表示，沒有與萬斯會面的計劃。

2026年7月3日，伊朗最高精神領袖顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）在德黑蘭出席已故最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的告別儀式。（Reuters）

報道又稱，萬斯9日曾與卡塔爾首相兼外長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）會面，隨後兩人與特朗普和其他白宮官員會面，特朗普事後稱這次會晤非常成功。知情人士透露，如果萬斯和伊朗官員落實會面，多哈被視為可能的會面地點。