美國中期選舉｜萬斯造勢觀眾暈倒領祈禱　觀眾喊48暗撐登總統寶座

美國中期選舉11月3日舉行，兩黨候選人繼續進行競選。副總統萬斯（J.D. Vance）10月中在內布拉斯加州進行競選拜票時，現場一名女士突然暈倒，萬斯其後中斷演講並帶領現場所有人誦讀《主禱文》，在確認該女子狀況後，他重返舞台，此時台下響起「48」的呼喊聲。



《華盛頓郵報》（The Washington Post）在11月1日的報道指出，當天現場除了為競逐連任的共和黨參議員里克茨（Pete Ricketts）全力拉票外，萬斯更在短短8分鐘內火力全開痛斥民主黨人，並稱他們「欠揍」。

而在女觀眾突發不適暈倒時，萬斯迅速切換成沉穩領袖姿態，帶領現場數千支持者閉目背誦《主禱文》，並確認女子情況後，爆發出齊聲高呼「48」，暗指期盼他未來能成為美國第48任總統。。

2026年10月22日，在內布拉斯加州北普拉特（North Platte）的D&N活動中心舉行的一場競選集會上，副總統萬斯（JD Vance）在發表演講時，開始為一名需要醫療救助的人進行祈禱。（Getty）

萬斯已習慣支持者使用這個數字，來指稱他未來競選總統的可能性，而萬斯則微笑著搖了搖頭，示意大家停止呼喊。而在一週前在亞特蘭大面對同樣的呼喊時，他則表示先在2026年前把該做的事做好。而萬斯及身邊的人則堅稱，他未有決定是否要參選。

華郵表示，副總統身邊的人堅稱，即使中期選舉遭遇大敗，但也不會影響萬斯在2028年大選的前景。然而，兩黨中反對他的人很可能會將共和黨遭受的任何重大失利，解讀成選民希望展開新篇章，不再支持「特朗普-萬斯」執政團隊的證據。

一位萬斯的盟友匿名接受華郵採訪表示，如果本次共和黨在中期選舉表現超過預期，那麼功勞會歸於總統特朗普（Donald Trump），反之如果共和黨遭遇慘敗，他們並不會將此事歸咎於萬斯。

2026年10月22日，副總統萬斯（JD Vance）在內布拉斯加州北普拉特（North Platte）的D&N活動中心（D&N Event Center）舉行的競選集會上發表演說。在即將到來的中期選舉前夕，萬斯此行旨在為內布拉斯加州的共和黨候選人提供支持。（Getty）

由於共和黨現時的政治環境不利，萬斯可能會將精力投入到保守派「深紅州」候選人身上，與傳統中期選舉「戰場州」裡的溫和派共和黨人相比，這些人更有可能支持他，並在總統初選中予以回饋。

華郵指，儘管美國總統特朗普曾在2022年中期大選後，宣布競逐2024年總統大選，但不代表萬斯會選擇在2028年競逐總統選舉。分析指出，特朗普在2020年卸任後後面臨拜登（Joe Biden）政府的調查，迫切希望重新參選以提升其政治影響力。