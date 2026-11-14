黃仁勳閃電辭職與股權有關？　朱克伯格擁「超級投票權」地位穩

英偉達（Nvidia、NVDA，又名輝達）前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）爆出婚外情醜聞後，董事會討論其去留，黃仁勳於11月12日辭職。有分析指出，黃仁勳下台背後，還在於他沒有其他多位科技公司行政總裁（CEO）的超級投票權（super voting ownership share），令他比這些CEO容易失去對公司的控制權。



《福布斯》（Forbes）11月13日報道，英偉達1999年上市，當時「一股一票」的結構是矽谷IPO的標準做法。他於今年11月辭職時，仍持有該公司3.6%股份，價值約1,450億美元（約1.13萬億港元），雖然這個數字仍然讓他成為英偉達最大股東，但僅止步於此。

其他多位科企CEO又是如何？報道指出，以Google（谷歌）的聯合創辦人佩奇（Larry Page）和布林（Sergey Brin）為例，他們在2004年上市期間，希望能夠保持對公司的控制權，並隨後得到每持有1股股份就擁有10票的投票權的雙重股權結構（dual-class shares），這使得兩位創辦人在退下公司管理後，仍然可左右董事會席位的分配、公司章程的修改以及繼任計劃。

Facebook創辦人朱克伯格。（路透社）

朱克伯格地位穩

繼Google後，其他科技公司都陸續跟隨此策略，建立雙重股權結構。Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）目前持有Meta公司99%的B類超級投票權股份，並擁有61%的總投票權，這使他幾乎不可能被解僱，也幾乎不需要承擔任何責任。

根據佛羅里達大學金融學教授里特（Jay Ritter）的數據表示，2025年在美國上市的科技公司中，近一半採用了雙重股權結構，而2004年這一比例僅為5%。

據福布斯（Forbes）估計如果黃仁勳採用標準10票的雙重股權結構，黃仁勳的投票權將達到26%左右，這將使他在董事會審議中擁有更大的影響力。

福布斯表示，若黃仁勳擁有雙重股權結構，他黃仁勳的投票權將達到26%左右。（REUTERS）

不過財富雜誌則認為，即使黃仁勳擁有超級投票權，不代表他會繼續長期執掌英偉達。美國共享辦公室供應商WeWork創辦人紐曼（Adam Neumann）持有超級投票權，但最後仍在投資者的壓力下被迫辭職。喬布斯（Steve Jobs）、奧特曼（Sam Altman）和多西（Jack Dorsey）等科企CEO都沒有超級投票權，但後來又被解僱他們的董事會重新聘用。

里特指，如果未來幾年英偉達發展停滯，股價大幅下跌，那麼可能會有人考慮讓黃仁勳回來再次掌舵：「任何新上任的行政總裁，都不會擁有像他這樣為投資者帶來70萬倍回報的輝煌歷史。」