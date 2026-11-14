升至3倍　日媒：美國促日本投放3萬億日圓到駐日美軍維修及工資

日媒11月14日報道，美國政府要求日本在未來5年內提供超過3萬億日圓（約1473億港元）的資金，用於支付駐日美軍在日本的預算，而這筆金額幾乎是目前支出水平的三倍，有日本防衛省及外務省官員對此巨額增幅持保留及強烈反對意見。



《日經亞洲》報道，日本正考慮將出資額增加約40%，達到每年約3,000億日圓（約147億港元），雙方目標在年底前達成協議。日本支援預算涵蓋美軍設施的公用事業和維護費用，以及駐日美軍人員的薪資，美日兩國每五年就此協議談判。

根據一項將於2027年3月到期的協議，東京在2022-2026財政年度期間每年出資約2,110億日圓（約104億港元），這份協議的談判人員包括日本外務省和防衛省以及美國國務院和國防部的高官，並考慮年底前達成的任何協議，都將納入日本2027財政年度的預算計劃。

2026年10月28日，日本東京，首相高市早苗與德國總理默茨（Friedrich Merz，不在圖中）在首相官邸舉行聯合記者會。（Reuters）

日本亦考慮增加對美軍基地升級改造的支出，相關提議包括重建舊建築及將設施遷至地下以增強其抗災能力，從而減少襲擊造成的損失。防衛省官員表示，日本的支持有利於日本經濟，表示這些資金會支付給基地內的日本工人，以及日本國內的建築承包商。

在目前協議中，日本新增一項用於採購訓練設備和材料的支出類別，使協議總價值比之前的協議增加1086億日圓（53億港元）。同時在目前的談判開始之前，雙方也曾討論過由東京承擔駐日美軍裝備（例如飛機和船艦）的維護費用。但防衛省高級官員指，這些維護費用將超越日本支持的初衷，政府內部對此想法出現反對意見，目前已被擱置。