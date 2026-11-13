路透社：日本政府財政緊絀　預告國防承包商將大幅削軍備訂單

路透社11月13日引述消息人士指，日本官員已預告國防承包商，財政緊絀影響政府的擴軍計劃，預料將要大幅削減軍備訂單。



4名匿名消息人士告訴路透社，日本財務省官員上週提議，從2027年4月開始的五年內，國防開支介乎50萬億至60萬億日圓（約2.4萬億港元至3萬億港元）之間。

雖然2027年4月起的擬議國防開支比目前五年計劃中的43萬億日圓撥款高，但仍遠低於一些國防官員和自民黨議員在與國防承包商談判時所假設的80萬億日圓預算。

2025年12月8日，圖為日本自衛隊F-15戰鬥機。（X@jointstaffpa）

消息人士表示，擬議國防開支減少意味着，政府從國內外國防承包商採購包括美製F-35戰機在內的武器計劃，規模削減或高達一半。

據三位消息人士指，財務省官員認為，由於高市早苗承諾投資經濟增長及降低食品消費稅，這將進一步擠壓政府收入，令政府難以籌集足夠收入。

不過，另有一名知情人士表示，無人機訂單不會受到修訂後的資金提案影響。高市早苗政府此前正尋求擴大彈藥儲備並部署軍用無人機，為潛在長期衝突做好準備。

日本國旗：2024年3月18日，日本國旗在東京的日本銀行大樓飄揚。（Reuters）

報道稱，財務省的提議預料將遭到執政黨內強硬派阻撓。一名熟悉討論的自民黨人員表示：「突發情況可以隨時發生。如果目標是建立足以威懾和預防此類情況的能力，50萬億日圓級別的數字是絕無可能。」

三菱重工等日本國防承包商未回應路透社提問，日本防衛省發言人則表示，政府將根據日本的國防需求制定預算，但暫未決定下一階段的國防建設計劃。