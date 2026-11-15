黃仁勳辭職｜華郵曝魯比奧背後一手推動　涉改寫CIA密件作報告

《華盛頓郵報》11月13日援引相關人士消息報道，黃仁勳下台可能標誌着權力格局的重大轉變，而促成這一結果的關鍵人物，是華府最具影響力的對華鷹派（China Hawk）之一、兼任白宮國家安全顧問的國務卿魯比奧（Marco Rubio）。這是由於華盛頓鷹派人士對黃仁勳與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的親密關係，以及向中國出售晶片的不滿。



報道指，有前政府官員透露，魯比奧以中央情報局（CIA）報告為藍本撰寫備忘錄，但以更強硬和肯定的措辭重新表述CIA情報，向特朗普警告黃仁勳與黃樂的關係。該備忘錄的內容遭媒體披露後，引發一連串事件，最終導致黃仁勳於上周四辭職。

報道形容，黃仁勳的請辭是華府對華鷹派多年來的重大勝利。國會正設法在年底前通過的大型國防法案加入限制中國取得晶片的條款；眾議院中國問題特設委員會主席穆倫納爾（John Moolenaar）促英偉達新領導層以國家安全為先，稱美國公司絕不應讓中方取得最先進晶片而危害國安。

2026年4月30日，特朗普總統在美國華盛頓特區舉行的「投資美國」活動中與Nvidia行政總裁黃仁勳握手。（Reuters）

此前，黃仁勳主張繼續向中國銷售晶片，他認為應該將中國市場與美國系統連接起來，令中國依賴美國系統，最終使美國受益。他曾在訪談中猛烈抨擊華盛頓鷹派「他們以為自己在為國家做正確的事，但這根本不是愛國。」

魯比奧在巴黎舉行的七國集團（G7）會議上拒絕回答他在這次事件中所扮演的角色，但表示：「中國的體制永遠會以中國體制的最大利益為出發點，而美國的體制永遠會以美國的最大利益為出發點。我為美國人民服務。」