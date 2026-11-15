黃仁勳辭職｜愛女黃敏珊遭爆「難相處」　英偉達內部不滿其空降

英偉達（Nvidia，又稱輝達）創辦人黃仁勳婚外情連環爆，又涉入間諜疑雲，風波持續延燒！英偉達日前宣布，黃仁勳辭去行政總裁職務，由財務總監克雷斯（Colette Kress）擔任臨時執行長。隨着黃仁勳垮台，英偉達內部越來越多內幕被爆料，多位前員工和現任員工表示，黃仁勳愛女黃敏珊（Madison Huang）很難相處，也不滿她空降高層。



英偉達前、現員工不滿黃仁勳管理方式如封建制度

《金融時報》（Financial Times）報道，英偉達領導層更迭、董事會與外部律師的調查，揭開公司內部政治與管理的神秘面紗。

黃仁勳女兒黃敏珊（Madison Huang）（Nvidia）

一名消息人士表示，黃仁勳治理英偉達的方式如同「封建制度」，公司內部充斥着混亂的家族政治。一名員工表示：

黃仁勳、他的家人和一些高層展現出的傲慢自大、不可挑戰和高不可攀的態度，讓很多員工難以忍受。

報道指出，黃仁勳的兒子黃勝斌（Spencer Huang）、女兒黃敏珊和女婿卡普雷茲（Nico Caprez）都在英偉達身居要職。其中多位前員工與現任員工特別不滿黃敏珊，直言她「非常難相處」，雖然正式職位是產品行銷資深總監，但實際上是父親的「幕僚長」，引發不少員工反彈。

此外，黃仁勳直接管理60名下屬，使他對公司的每項決策都擁有巨大影響力，同時又沒有一個人能夠挑戰他。一名員工透露：

黃仁勳擔任行政總裁超過30年了，許多人和他一起成長，賺了不少錢，因此對他很忠誠。但是，這些人越來越少，他們都開始退休了。

言語間暗示並非所有員工或高層都能忍受黃仁勳的管理方式。

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