太現實！英偉達創辦地Denny's拆黃仁勳紀念牌　遭負評灌爆急裝回

英偉達（Nvidia，又稱輝達）創辦人黃仁勳婚外情連環爆，又涉入間諜疑雲，雖然辭去執行長一職，風波仍持續延燒！當年黃仁勳在美國知名連鎖速食店Denny's創辦英偉達，市值突破1萬億美金時，他還重返當時的座位，Denny's行政總裁送上一副紀念牌匾。隨着黃仁勳醜聞爆發，這塊牌匾也被移除，但被罵爆後又重新裝回。



英偉達起源於Denny's

綜合外媒報道，黃仁勳1993年與其他兩位夥伴共同創立英偉達，地點就在加州聖荷西（San Jose）的Denny's，距離今日英偉達總部約12公里。黃仁勳曾表示，他15歲曾在俄勒岡州的Denny's擔任服務生和洗碗工，創辦英偉達也在Denny's，淵源頗深。

黃仁勳1993年與其他兩位夥伴在Denny's創辦英偉達，2023年9月重返該地，並與時任Denny's行政總裁Kelli Valade見面。（NVIDIA）

黃仁勳和Denny's淵源頗深：

他透露，當時和夥伴討論如何研發一款能夠在個人電腦上實現逼真3D圖形的晶片，Denny's成為最好的地點。黃仁勳透露：「那裹有你喝不完的咖啡，而且沒人會把你趕出去。」2023年9月，黃仁勳重返起始之地，並與時任Denny's行政總裁瓦拉德（Kelli Valade）見面。

紀念牌匾遭拆 負評如潮火速裝回

當時瓦拉德送給黃仁勳一副紀念牌匾，寫下「這個座位孕育出一家市值破萬億的公司」，並將此掛在黃仁勳當年與夥伴常坐的座位。然而，近期黃仁勳桃色新聞連環爆，更涉入間諜疑雲，黯然離開執掌33年的英偉達，Denny's被目擊已經移除該紀念牌匾，只剩下一小塊空磚牆和剝落的油漆。

Denny's送黃仁勳紀念牌匾，寫道：「這個座位孕育出一家市值破兆的公司。」（NVIDIA）

或許是人走茶涼太過現實，Denny's被負評灌爆，許多民眾要求重新掛上紀念牌匾。對此，Denny's發言人在聲明中表示：「該餐廳正在重新安裝紀念牌匾，以表彰在Denny's餐廳進行、幫助英偉達成立的過程。」

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