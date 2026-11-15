黃仁勳辭職｜英偉達兩大股東致函董事會　促保留黃仁勳回歸選項

英偉達（Nvidia）兩名主要股東11月13日致函董事會，要求在黃仁勳因婚外情醜聞辭職後，勿倉促遴選新人，並保留黃仁勳回歸的選項。



據24/7 Wall St.等美國媒體報道，Altimeter Capital創辦人格斯特納（Brad Gerstner）與Atreides Management合夥人貝克（Gavin Baker）上周五先後公開致信英偉達董事會，提出公司對股東應盡的最低標準：董事會應採取緩慢而穩健的遴選流程，保留所有可能的選擇，包括讓黃仁勳回歸。

信中指，黃仁勳離職背後的事件仍存在諸多疑問，財務總監克雷斯（Colette Kress）及其團隊可暫時領導公司，最終決定權交由董事會；信中還指，即使董事會有資格認為讓黃仁勳回歸並不符合股東的最大利益，但作為英偉達創始人的黃仁勳也不該在真相大白前被倉促替換。

黃仁勳1993年與其他兩位夥伴在Denny's創辦英偉達，2023年9月重返該地，並與時任Denny's執行長Kelli Valade見面。（NVIDIA）

截至6月30日，Altimeter Capital持有940萬股輝達股票，價值近19億美元（約149億港元）。資產與投資管理公司Atreides截至6月底則持有120萬股，價值近2億5000萬美元（約19.6億港元）。

黃仁勳上周四經監管文件披露辭去總裁、行政總裁及董事職務，此前四天他被傳與被美國情報官員認定為中國間諜的晶片商高層黃樂（又名Alice Huang）有婚外情，他已就婚外情一事作出承認。英偉達市值一周內蒸發約5,730億美元（約4.47萬億港元）。

此前，有網上請願「支持Jensen」獲逾11.5萬人聯署促恢復黃仁勳職務，特斯拉和SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）亦簽名聲援，英偉達董事會周五表示遴選工作才剛開始，公司與黃仁勳至今未回應該信。