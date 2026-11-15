高市早苗倡設亞洲版國際能源署　提收費為東南亞代儲石油防斷供

日媒11月15日引述消息指，日本首相高市早苗17日將在亞洲零排放共同體（AZEC）峰會上提議，設立供亞洲各國在危機時聯合調配石油儲備的亞洲版國際能源署（IEA），加強亞洲能源供應鏈。



時事通信社（Jiji）報道，新框架正式名稱為亞洲石油安全工作組，由日本參與設立、研究亞洲能源安全問題的東亞與東盟經濟研究中心（ERIA）出任秘書處，並與IEA在東京新設的據點合作，共享各國儲油經驗，制定緊急時釋放及互相融通石油的規則。

2026年11月14日，日本議員岸田文雄向日本首相高市早苗提交AZEC有關建議。（@kishida230）

IEA於1974年首次石油危機後成立，規定成員國須儲備90日石油。因中東局勢惡化，IEA今年3月起協調釋放史上最大規模儲備，但東南亞國家聯盟（ASEAN）各國均無參與。

日本的手術手套等石油製品依賴東盟各國供應，今年4月已推出支援供應鏈強化的「Power Asia」框架，如今再倡議儲油合作，加快強化亞洲能源供應鏈。