特朗普政府計劃縮小歐洲駐軍裁減規模　或只減約5000人

知情人士透露，儘管特朗普（Donald Trump）政府計劃削減駐歐洲約8萬名美軍中的部分兵力，但實際裁減規模可能低於歐洲各國領導人擔憂的程度。



彭博社報道，此前，歐洲盟國擔心美國可能從歐洲撤出多達2萬5,000名士兵。但知情人士說，由於美國對北約成員國增加國防開支的做法持正面態度，如今更有可能採取規模較小的裁軍方案。

知情人士也說，五角大廈領導階層已經意識到，美軍在中東地區投射軍事力量，在很大程度上依賴部署在歐洲的部隊。

其中一名知情人士說，盟國目前預計，美軍在歐洲的總兵力將減少約5,000人。

最終決定權仍掌握在美國總統特朗普手中。此前，特朗普曾多次抨擊歐洲盟國，指責它們沒有在美伊戰爭中提供幫助。

2026年11月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在記者會上發言。（Reuters）

特朗普派駐北約的高級特使惠特克（Matthew Whitaker）本月在談及可能裁減駐歐美軍時說：「我們在這裹部署了大量軍事資源，我預計不會有太大規模的調整。」

美軍這次裁減計畫主要集中在德國，因為德國是美國在歐洲駐軍人數最多的國家。同時，美國計劃加強在歐洲東翼的軍事部署，與俄羅斯接壤的國家則表示願意承擔部分相關費用。

一名五角大廈官員在聲明中說，相關評估仍在進行中，目前沒有更多消息可以公佈。

美國國防部負責政策事務的副部長科爾比（Elbridge Colby）預計將就擬議中的調整方案，向國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）提交正式報告。

本文獲《聯合早報》授權轉載

