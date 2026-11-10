美媒：因伊朗威脅　美軍再撤出英國基地　提升警報至第二高級別

美軍11月9日宣布因應伊朗威脅撤出停泊在位於英國的米登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall）的部份加油機。這是繼美軍因應費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）附近發生企圖恐襲案而把部署於該基地的所有美軍B-1轟炸機調回美國本土後，再度從英國基地撤出軍機。



《華爾街日報》9日引述知情人士報道，美國官員仍在討論米登霍爾空軍基地現時面臨的具體威脅性質。

報道稱，根據航班追蹤數據及另一名知情人士透露，當天早上有兩架原本使用該空軍基地的美軍加油機改道前往德國，隨後在當天晚上，基地內另有數架加油機亦隨即轉移至德國及其他地點。

報道指，美軍發言人拒絕提供有關該批軍機調動的細節，但強調美國軍機在不同設施和作戰地點之間輪調部署的原因有多種。白宮則稱交由五角大樓（Pentagon）回應。

五角大樓10月已部署將費爾福德空軍基地內的B-1轟炸機調回美國。這間傳媒此前報道，相關官員擔憂伊朗會企圖利用無人機及其他手段，殺害美國飛行員並以無人機及其他手段攻擊軍機。

2026年9月29日，英國格洛斯特郡費爾福德，在英國皇家空軍費爾福德（RAF Fairford）空軍基地附近，警方設置了路障並派員把守。（Reuters）

伊朗曾表示，如果美國對伊朗發動攻擊，其報復範圍將可能擴散到不限於中東地區。報道引述一名知情人士透露，由國會最高層政治及情報事務領袖組成的八人小組，9日聽取有關伊朗所構成威脅的情況通報。

對於伊朗的軍事行動升級威脅，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）指，美國會透過將人員從威脅區域轉移走，以應對這個問題。

2026年10月4日，一架B-1轟炸機從英國費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）起飛。（Reuters）

美軍亦將米登霍爾空軍基地以及雷肯希斯空軍基地（RAF Lakenheath）的部隊防護狀態（FPCON）升至第二高級別「查理級」（Charlie），代表情報顯示針對美軍人員或設施的恐怖主義行動或其他敵對威脅「極有可能發生」（Terrorist action is likely）。

部隊防護狀態共分5個警戒等級，Delta為最高級。