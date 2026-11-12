伊朗稱不會容許濃縮鈾離境　誓言美國若再襲擊將炸歐洲美軍基地

路透社11月11日報道，伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊（Mohsen Rezaei）表示，伊朗不會讓任何一點濃縮核材料離開國境，並指若美國犯下錯誤，發動針對鎬山的襲擊，伊方將打擊遠處的美國基地，包括歐洲的美軍設施作為報復。



報道指，雷扎伊接受黎巴嫩廣場電視台（Al Mayadeen）訪問時稱，伊朗需要濃縮材料設計核動力船艦和潛艇，德黑蘭已通知莫斯科，有關濃縮核材料將留在國內由伊朗自行使用；他又說，德黑蘭與華府目前沒有談判，任何美國新的攻擊都將招致革命衛隊的報復。

國際原子能機構（IAEA）估計，2025年6月以色列和美國空襲伊朗核設施時，伊朗擁有440.9公斤濃縮至60%的鈾，遠高於民用所需，但現存數量不明。伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）今年5月已下令，近武器級鈾不得運往國外。

伊朗伊斯蘭革命衛隊11月10日公開一座據稱新建的地下「導彈城」，展示配備機動彈頭的「法塔赫-1」（Fattah-1，又譯征服者-1）高超音速／中程彈道導彈及偽裝成民用貨車的發射裝置。(X圖片)

華府稱，核問題必須列入結束兩國戰爭的初步談判；伊朗上周經卡塔爾向美國遞交核提案，但聲言須待華府滿足德黑蘭的7項要求後才會討論。

分析人士指出，美國官員近期淡化對伊朗再動武的需要，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）自11月3日中期選舉共和黨敗選後，語調轉趨緩和。