印男誤食「甜品造型」炸彈爆頭亡　原用於獵殺野豬　警查蓄意與否

印度中央邦丁多里縣（Dindori）11月10日發生一宗恐怖慘劇。35歲男子Rajendra Barautiya在家門口隨手拿起鄰居遞來的一顆傳統乳酪球甜品「拉斯古拉」（Rasgulla，是一種浸泡在糖漿中的圓形印度軟甜點）來吃，豈料該「甜品」原來是當地人用作獵殺野豬的「土製炸彈」。男子將「甜品」一放進口內，炸彈即時爆炸，最終頭部重創不治。



綜合CBS等外媒報道，事發於上周二，當時Barautiya剛與家人吃完晚飯，正坐在屋外的火爐取暖。他的一名鄰居突然走上前，遞給他一顆外觀與傳統甜品「拉斯古拉」一模一樣的食物，他便直接將整個「甜品」塞進口中，因而發生是次慘劇。

當地警方表示，該名男子的臉部與口腔嚴重受傷，送院後證實傷重不治。目前，已有兩名男子被捕，並被控犯有「非謀殺類過失殺人罪」（culpable homicide not amounting to murder），包括遞上甜品的該名鄰居。負責案件的警員補充道：「我們尚未清楚他們的動機究竟是蓄意殺人，還是僅僅出於惡作劇。這還有待進一步調查。」

負責案件的警員表示，將調查被拘捕人士是否蓄意殺人，還是僅僅出於惡作劇。（新聞截圖）

當局指，該「甜品」其實是一種將火藥包裹在麵團中的土製炸彈，通常由黑市偷運的採石場炸藥或煙花爆竹黑火藥製成，外層再緊密裹上麵團或動物脂肪。這是鄉村居民用來獵殺野豬的陷阱，只要一咬就會爆炸。

據印媒報道稱：「這一事件在村內引發了廣泛的震驚與恐慌。居民們實在無法理解，一場原本隨意的交談，竟會以如此悲慘的方式收場。」