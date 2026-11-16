愛沙尼亞指俄攻擊國防企業　12月起全面關閉兩國邊境口岸

愛沙尼亞外交部長查克納（Margus Tsahkna）11月15日公布，愛沙尼亞將自12月1日起，關閉與俄羅斯之間的所有邊境口岸。查克納指出，有明確證據表明，俄羅斯軍事情報機構下令對愛沙尼亞一家國防工業企業實施破壞。俄羅斯外交部發言人表示，如果愛沙尼亞真的打算關閉邊境，那就是「恐俄症」。



2026年10月13日，愛沙尼亞外交部長查克納（Margus Tsahkna）在波蘭出席華沙安全論壇的小組討論。（Getty Images）

2025年10月3日，民眾從愛沙尼亞盧哈馬（Luhamaa）邊境口岸過境後，在俄羅斯境內等待。（Getty Images）

查克納指出，愛沙尼亞已將關閉口岸的決定，告知毗鄰的芬蘭、拉脫維亞和立陶宛三國外長。「俄羅斯必須明白，對愛沙尼亞的敵對行動必將付出代價。」他並未具體說明邊境關閉將持續多久，也未提及是否已設定結束日期。

此場風波涉及無人機製造商Threod Systems，其位於塔林近郊的大樓於14日凌晨被闖入，疑犯試圖縱火並引發爆炸。愛沙尼亞當局已拘留8人，他們涉嫌縱火未遂。愛沙尼亞方面稱，攻擊事件是由俄羅斯軍事情報總局（GRU）下令實施。

路透社報道，愛沙尼亞與俄羅斯邊境目前設有3個陸路口岸，分別為納爾瓦（Narva）、盧哈馬（Luhamaa）和科伊杜拉（Koidula），每天開放時間為上午7時至晚上7時。其中，納爾瓦口岸僅供行人通行。