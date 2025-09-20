愛沙尼亞指3架俄軍戰機入侵領空　俄羅斯否認：僅飛越中立海域

北約（NATO）成員國愛沙尼亞政府9月19日表示，三架俄羅斯軍機同日入侵其領空長達12分鐘，並指這是一次「史無前例及明目張膽」的入侵。俄羅斯國防部20日否認指控，表示俄軍戰機僅飛越波羅的海中立海域。



俄羅斯國防部周六在社交平台Telegram上發文，稱這3架戰機「經獨立檢查證實，此次飛行嚴格遵守國際空域規則，沒有侵犯其他國家邊界」。並強調戰機從俄羅斯西北部卡累利阿地區（Karelia）起飛，經過波羅的海中立海域，距離愛沙尼亞海岸外的韋恩德盧島（Vaindloo）超過3公里。

愛沙尼亞昨日表示，三架米格-31戰鬥機未經許可進入愛沙尼亞領空，並在其領空停留了總共12分鐘。外交部長查克納（Margus Tsahkna）表示：「俄羅斯今年已四次侵犯愛沙尼亞領空，這本身就是不可接受的，但今天的侵犯更是史無前例的明目張膽。」

愛沙尼亞政府已召見俄羅斯駐該國最高外交官，提出抗議並遞交照會。北約則表示當時已即時派戰機攔截，形容今次是俄羅斯另一次魯莽行為及北約應對能力的證明；美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則稱，假如消息屬實，將會是「一大麻煩」。

路透社報道，俄羅斯戰機經常飛越本土和其飛地加里寧格勒之間的波羅的海上空。波蘭周五表示，兩架俄羅斯戰鬥機侵犯了波羅的海Petrobaltic鑽井平台的安全區。