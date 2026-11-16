日本新移民政策掀日語考證潮　永居門檻提高　留學生憂無法續留下

日本的新移民政策把日語能力列為審核標準之一，促使有意申請長居日本的外國人一窩蜂搶報官方主辦的「日本語能力測試」（JLPT）。日媒調查顯示，由於考場名額有限，這場突如其來的報考熱潮，導致許多急需該證書求職的留學生被拒之門外。



日本官方主辦的JLPT於1984年設立，最初主要面向留學生。如今，隨着赴日定居與就業的外國人增加，報考人數近年急速攀升。根據JLPT官網，2025年的考生總數高達164萬5713人，是10年前的2.5倍。

這個考試每年7月和12月各舉辦一次，共分為五個級別，其中N1級難度最高。據報道，由於提前得知日本10月將制定新的申請永住許可指導方針，要求申請者具備「相當於N2至N3水平」的日語能力，導致12月份考試於8月開放報名時，原定兩周的報名時間僅開放四天便因額滿提前截止，許多未能成功報名者大喊不公平。

2026年8月15日，日本東京，一面日本國旗迎風飄揚，民眾前往靖國神社祭拜二戰死難者，紀念日本在二戰中投降81週年。（Reuters）

由於許多日本企業要求應聘者至少具備N2水平，考位被搶空導致不少即將畢業求職的留學生錯失考試機會。

一名越南籍留學生說，為了考取證書，她白天上日語課，晚上打工結束後還要複習至少兩小時。未能報上名的她憂心忡忡：「如果拿不到證書，留學簽證就無法轉換為工作簽證，也就無法繼續留在日本。」

另一名緬甸籍學生同樣急需該證書，因為她入職的公司規定，若能考取N1或N2證書，月薪可增加1萬日元。她說：「今年報不上就得等到明年。屆時要一邊工作一邊備考，我恐怕應付不來。」

日本東京的購物區（Reuters）

面對嚴重的老齡化問題，日本在製造業、服務業和護理等領域極度依賴外國勞動力，但2021年底以來的日元貶值已削弱了日本對外籍勞工的吸引力。此外，首相高市早苗上台後收緊外國人政策，更令引才困境雪上加霜。

政府繼此前將永住許可申請費從1萬日元（約492港元）大幅提高至20萬日元（約9829港元）引發不滿後，如今又增設日語認證等要求，配合原本就繁瑣的「在留資格認定證明書」等簽證手續，導致外籍人士從申請到上崗往往耗時數月，成為日本爭奪國際人才的一大短板。

目前持「技能實習」和「特定技能」等工作簽證居留日本的外籍人士中，越南人佔比最高。然而，根據日本出入國在留管理廳今年6月的統計，在日越南籍勞工約為17.7萬人，較去年同期減少了2萬多人。鑑於日本移民政策收緊，越南人已逐漸轉向手續更為簡便的台灣等地區。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

