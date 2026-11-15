足球｜日本友賽3：2絕殺巴西　賽後爆衝突安察洛堤拉芬夏齊領紅

今夏2026世界盃32強，巴西曾以2：1絕殺淘汰日本。時隔5個月，兩軍在新加坡舉行的友賽中再次碰頭，日本上演復仇戰，補時階段以3：2絕殺巴西。賽後爆發嚴重衝突，巴西主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）與前鋒拉芬夏（Raphinha）雙雙領紅被逐，二人直斥球證表現直接左右賽果。



日本今仗入局極快，開賽僅19分鐘已憑久保建英及中村敬斗的入球領先2：0。落後的巴西由雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior）在33分鐘及75分鐘轟入兩記世界波，成功追和2：2。

日本友賽3：2擊敗巴西。（Reuters）

戰至補時階段，爭議一幕出現：巴西中場祖奧高美斯（João Gomes）疑似被南野拓實侵犯後失去控球，新加坡籍球證Jansen Foo未有鳴笛。日本順勢反擊，由後備入替的坂元達裕射入絕殺一球。

巴西認為，絕殺前南野拓實對祖奧高美斯犯規才奪下球權。（Reuters）

今次判決徹底點燃巴西後備席的怒火。早前拉芬夏上半場於禁區內遭田中碧推跌未獲判12碼，已令安察洛堤極度不滿，經工作人員勸解才平息怒火。絕殺球出現後，安察洛堤及已經被換離場的拉芬夏衝入球場向球證猛烈抗議，最終雙雙被出示紅牌驅逐。完場哨響後巴西一方的抗議仍未平息，須由保安人員介入，將多名巴西球員與球證團隊隔離。

比賽結束後，巴西隊繼續與球證爭論。（Reuters）

安察洛堤在賽後記者會上解釋領紅原因，他引述球證說法，指自己因為「無法控制後備席，所有球員都衝入球場」而被逐。這位意大利籍名帥把矛頭指向球證執法水平，「很明顯，比賽結果受到球證表現影響。」 安察洛堤表示，「這並非完全是他的錯，這是場高水平的比賽，我認為他缺乏應對這種級別賽事的經驗。」

安察洛提因「無法控制後備席，所有球員都衝入球場」而被逐。（Reuters）

拉芬夏賽後受訪時情緒稍微平復，惟同樣對球證執法水平感到失望，「我想為我的紅牌道歉，但要我不談論球證是非常困難的。」拉芬夏直言，「在VAR幫助下，他還是判定入球有效。當比賽變成與球證對抗時，一切都變得很困難。我們還有很多需要改進的地方，但我們不能容忍像今天這樣的球證判罰。」

儘管巴西將帥將敗仗歸咎球證，但巴西國內的輿論並不認同。森巴兵團近期防守漏洞百出，今仗面對日本的高位逼搶顯得進退失據。巴西名宿羅馬里奧在Instagram發文狠批，「安察洛堤，夠了！把你的東西拿走，滾回家！在巴西隊中，你沒有展示你應該做的，我們不能夠再忍受。」