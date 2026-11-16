普京據報解除暗殺澤連斯基禁令　疑不堪烏軍無人機侵擾

俄羅斯據報已在11月12日解除暗殺烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其高級將領的「非正式禁令」，起因是基輔持續空襲俄羅斯波羅的海沿岸的石油出口設施。



英國《鏡報》（The Mirror）報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與安全官員於上周四閉門會面，官員在會上警告，攔截烏軍無人機令國防開支大增，聖彼得堡所在的列寧格勒州單是防空系統開支已接近3億美元（約23.4億港元）；有官員稱「對抗無盡的無人機群毫無意義，必須摧毀決策鏈本身」。

2026年7月4日：聖彼得堡石油碼頭景象。該碼頭位於波羅的海地區，是俄羅斯最大的石油產品中轉與倉儲碼頭之一，曾多次成為無人機攻擊的目標。（Getty）

《紐約郵報》（New York Post）引述政府高層消息稱，俄羅斯安全官員已決定剷除澤連斯基等現任領導層，或動用重型高超音速武器，襲擊烏克蘭領導人及高級將領的地堡與車隊。

有俄方消息人士指，摧毀他國供暖設施無法阻止其煉油廠遇襲，因下令者自覺受莫斯科與西方之間的默契保護。此前，普京要求英國放棄對歐洲盟友的核保護，上周二的談判文件亦顯示，俄方以英法撤回核保護作為同意結束戰事的條件之一。