普京見美國特使討論三方會談結果　俄羅斯外長強調核心立場不變

俄羅斯總統外交助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）11月12日上午會見美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）和女婿庫什納（Jared Kushner），商討烏克蘭衝突化解方案。



俄羅斯塔斯社（TASS）報道指，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，普京先聽取俄方代表團關於阿布扎比會談的簡報，再聽取美方特使的評估，之後確定俄方後續應對方向。

拉夫羅夫強調，俄方核心立場不變，談判仍以達成特別軍事行動目標為前提。

圖為2026年9月5日，特朗普女婿庫什納及美國總統特使威特科夫訪問克里姆林宮，與俄羅斯總統普京會面，商討俄烏局勢。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS）

威特科夫和庫什納均參加了前一日在阿聯酋阿布扎比舉辦的美俄烏三方會談，庫什納當天結束會談後透露，美方代表團計劃與烏方官員會面。此番接連斡旋是二人為推動停火協定的最新努力。

據報道，威特科夫是兩年內第十次到訪俄羅斯，庫什納則是第二次赴俄磋商。