黃仁勳辭職｜2023年同框畫面再曝光：黃仁勳做燉飯、黃樂甜笑錄影

英偉達（Nvidia）前行政總裁黃仁勳疑與涉嫌中國間諜活動的黃樂（Alice Huang）婚外情風波持續延燒，如今又有兩人早年同框的畫面曝光。新加坡媒體發現，早於2023年12月，黃仁勳就曾與黃樂一同現身當地一家意大利餐廳。當時，黃仁勳親自動手製作燉飯，黃樂則站在一旁拿手機拍攝，臉上露出甜美的笑容。



新加坡《海峽時報》報道，黃仁勳與黃樂最新曝光的畫面是拍攝於2023年12月7日，二人一同出現在新加坡馬場路（Turf Club Road）的意大利餐廳Ristorante Da Valentino。

相關照片與影片是由餐廳主廚兼老闆Valentino Valtulina的姐妹Perla Valtulina，上傳至個人Instagram帳號。從影片可見，黃仁勳手拿着酒杯，在一個巨大的芝士輪中攪拌燉飯，主廚則在旁鼓勵他：「別害怕，儘管試試看！」鏡頭隨後轉向黃樂，只見她身穿白色上衣和粉紅色裙子，並拿着iPhone拍攝黃仁勳，臉上露出甜美笑容。

主廚還向黃仁勳介紹意大利烹飪技巧「Mantecare」，即是利用油脂與澱粉水乳化，讓醬汁呈現濃郁滑順口感。不料黃仁勳卻開玩笑將「Mantecare」與「Monte Carlo」（蒙地卡羅）混淆，還當場解釋電腦科學中的蒙地卡羅方法，有趣互動也被鏡頭記錄下來。

另一張照片則顯示，黃仁勳親自將完成的燉飯端給主廚，黃樂則站在一旁，手摀着咀觀看。照片上還寫上：「不是每天都能讓Jensen親自為你端上意大利麵。」不過，原始貼文將黃仁勳的英文名字Jensen誤拼成「Jansen」。

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餐廳同時分享了黃仁勳與其他顧客及家人的合照，並以意大利文寫道，能夠接待英偉達行政總裁黃仁勳，讓他們感到非常激動。

不過，報道強調這些餐廳照片與影片僅能證明黃仁勳與黃樂當時曾一同出席聚會，無法單憑畫面判定兩人何時開始交往，或是否涉及不當商業交易。《海峽時報》已聯繫餐廳主廚、其家人及多名前員工，希望進一步了解當時情況，惟仍未有回應。

上周二，《紐約時報》曾披露，2023年12月的新加坡餐廳聚會，顯示兩人的往來時間比先前外界所知更早。報道指，黃樂當時剛完成一項企業重組，透過新加坡公司架構成立Megaspeed，為日後大規模採購輝達AI晶片鋪路。