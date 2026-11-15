黃仁勳辭職｜誰對黃仁勳「下黑手」？策劃獵殺行動的兩股力量

英偉達（Nvidia）創始人黃仁勳的離職，無疑是近期科技界最大的一場地震。在這場看似突如其來的人事巨震背後，卻隱藏着一場精心策劃的「獵殺行動」。



究竟是誰在幕後扣動了扳機？隨着更多細節的浮出水面，兩股力量逐漸顯露在聚光燈下：修改機密備忘錄的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），以及向媒體頻頻「遞刀子」的AI競爭對手Anthropic。

從政策層面看，爭議核心在於AI晶片管控的路徑之爭。晶片出口管制派系美國多年來尋求切斷英偉達與海外市場的聯繫，而黃仁勳始終是反對在晶片中內置追蹤與遠程關閉功能的最高調的企業聲音。

英偉達首席安全官曾公開表示，英偉達GPU「不應設有任何遠程關閉或後門功能」，稱其為「給駭客和敵對行為者的禮物」。

2026年9月23日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在美國紐約會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。）（Reuters）

目前，三項兩黨晶片法案已被納入美國參議院年度國防授權法案，涵蓋國會對晶片出口許可證的審查權、反走私措施，以及向盟友施壓停止出售晶片製造設備等議題。眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）表示，將致力於推動這些條款納入最終版本。

無論幕後推手為何方，英偉達將於11月17日在沒有黃仁勳的情況下發布季報，而上述晶片立法也正向最終國防法案快速推進。

魯比奧的「文字遊戲」與機密洩露

這場風暴的起點，源於一份被洩露給《紐約時報》的高度機密備忘錄。然而，這份備忘錄的真實面目，卻大有文章。

據《華盛頓郵報》披露，這份直接導致黃仁勳下台的機密備忘錄，正是出自魯比奧之手。

不過美國中央情報局（CIA）的官員原本對相關情報「並不信服」。

2022年9月24日，美國維珍尼亞州麥克萊恩市（McLean），圖為中央情報局（CIA）總部入口處。（Reuters）

CIA的分析師們並沒有得出確鑿的結論，甚至有國家情報總監辦公室的官員認為，相關的指控被「過度扭曲」了。

既然CIA都不信服，那份言辭鑿鑿的備忘錄是怎麼來的？答案是：魯比奧對CIA的報告進行了「二次加工」。

據報導援引知情人士透露，魯比奧在拿到CIA的報告後，用「他自己更具攻擊性的措辭」重新改寫了這份備忘錄。

隨後，這份由他主導的備忘錄在今年春天被發送給了多位高級官員，魯比奧甚至親自向總統進行了匯報。

科技界大佬、前AI事務負責人David Sacks在播客節目中一針見血地指出了問題的核心：

有人或者一群人，將高度機密的備忘錄內容洩露給了《紐約時報》，必須明白，這是一種犯罪行為。

David Sacks直言，《紐約時報》絕不是在酒吧裹偶然聽到這些消息的：

有人做出了經過深思熟慮的決定，他們寧願冒着坐牢的風險也要這麼做...... 他們為什麼如此強烈地想要扳倒黃仁勳？

Anthropic的「媒體爆料」與利益版圖

如果說魯比奧在政界完成了備忘錄的「加工」，那麼在媒體和產業界，另一股力量則精準地引導了輿論的走向。

《紐約時報》的調查記者Tripp Mickle在播客中承認，去年8月，他們收到了一位「科技行業內在聯絡人」的神祕信息。 這位爆料人告訴他們：

放下手頭的一切，去查一家名叫Megaspeed的公司。

該資料圖片顯示美國創新企業Anthropic的標誌，攝於2024年5月20日。（Reuters）

Megaspeed是一家總部位於新加坡的英偉達算力租賃公司。這位神祕的爆料人是誰？ 記者沒有透露姓名，但所有的懷疑目光都指向了英偉達的競爭對手——Anthropic。

一篇廣為流傳的帖子直指Anthropic的行政總裁Dario Amodei：

Dario可能就是黃仁勳事件的幕後黑手。

更有病毒式傳播的開源情報分析，直接點名Anthropic的一位聯合創始人就是《紐約時報》的爆料人。

Anthropic為何要對黃仁勳「下黑手」？ 答案或許藏在技術路線與晶片控制權的博弈中。

黃仁勳是科技巨頭中最堅定捍衛「開源AI模型」的人; 而Anthropic則是嚴格的AI監管和晶片出口管制的積極推動者。

據報道，Anthropic已向一個名為Public First Action的組織捐贈了高達4000萬美元，該組織的核心訴求正是推動AI安全保障和晶片出口管制。

在矽谷大佬們的眼中，這是一場關於控制權的戰爭。David Sacks在節目中分析稱，那些與Anthropic深度結盟的「安全主義者」們正在狂歡。他們想要的是權力的極度集中：

他們希望所有的AI模型和晶片都由政府控制，在晶片裹裝上GPS和後門以便隨時關閉。

而黃仁勳和英偉達，恰恰是這種「後門晶片」最堅定的反對者。英偉達首席安全官去年曾明確表示，GPU「沒有也不應該有終止開關和後門」，這只會給駭客送上大禮。

失去黃仁勳，科技圈的巨大「損失」

無論扣動扳機的是魯比奧修改的備忘錄，還是Anthropic遞給媒體的黑料，黃仁勳的離開已經造成了不可挽回的震盪。

2026年11月12日，美國加州聖克拉拉市，英偉達（Nvidia）總部外的一塊標誌旁擺放着鮮花。（Reuters）

英偉達股價在辭職宣布當日應聲下跌。馬斯克和多位投資大佬紛紛指出，英偉達過去的許多關鍵供應鏈交易和龐大的初創企業投資，都是靠着「黃仁勳的握手」達成的。

高盛分析師也警告稱，未來英偉達在談判大型多方投資時將面臨巨大困難。

華爾街見聞提及，包括馬斯克、Y Combinator總裁Garry Tan等在內的眾多科技界領袖，正在聯署請願書，要求恢復黃仁勳的職務。

Atreides Management管理合夥人兼首席投資官Gavin Baker提出「調查結束後再由股東投票」的方案，馬斯克回應：「正該如此。」

Epic Games創始人兼行政總裁Tim Sweeney喊出：

拯救黃仁勳，如果英偉達董事會真這麼做，將是堪比蘋果解雇喬布斯（Steve Jobs）的愚蠢。

這場由一份被篡改的CIA報告和一次精準的媒體爆料共同交織的「獵殺」，不僅改變了英偉達的命運，更可能徹底重塑全球AI算力與晶片出口管制的未來格局。在這場權力的遊戲中，黃仁勳或許只是第一個犧牲品。

本文轉載自微信公眾號《華爾街見聞》

