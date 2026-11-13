足球｜阿根廷主帥史卡朗尼續約至2030　告別美斯正式啟動換血藍圖

阿根廷足總周四（11月12日）宣布，與國家隊主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）合約延長至2030年7月。



曾率領阿根廷奪得2022年世界盃冠軍以及兩座美洲盃冠軍的史卡朗尼，在今年7月阿根廷隊於世界盃決賽敗給西班牙後曾對自己的未來表達過疑慮，而他原有的合約原定於2026年12月到期。

阿根廷主帥史卡朗尼曾率隊贏下2022年世界盃。（Getty Images）

但這位阿根廷主帥已經與國家隊就新條款達成協議，將執教任期延長至2030年。

阿根廷足總主席泰比亞（Claudio Tapia）對記者說：

我們將正式宣佈史卡朗尼教練團隊的續約，他們將在2027年至2030年期間繼續執掌阿根廷國家隊帥印。這對阿根廷足總執行委員會的每一個人，以及對所有阿根廷人來說，都是一種莫大的喜悅。

阿根廷隊將於本周末在一場友誼賽中迎戰烏拉圭，隨後將在下周主場對陣哥斯達黎加。

史卡朗尼在談到他的續約時說：「我和第一天上任時一樣充滿渴望與激動，很高興能夠繼續留下來。我心存感激，從現在起，一個新的進程正式開始了。」

阿根廷主帥史卡朗尼現身訓練場帶訓。（Reuters）

本周早些時候，史卡朗尼公布了自美斯（Lionel Messi）退出國際賽場以來的首份國家隊大名單，共徵召了28名球員參加11月份的友誼賽。

隨着史卡朗尼開始在沒有這位傳奇隊長領軍下重塑球隊，21歲的車路士後衛安塞爾米諾（Aaron Anselmino）首次獲得了成年國家隊徵召，而河床的干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）以及帕爾馬後衛特羅伊洛（Mariano Troilo）也重返國家隊陣容。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】