日本手機定位資料流海外　日經：首相官邸自衛隊設施等遭起底

日本國家中樞的手機位置情報正流入海外數據市場，調查發現首相官邸、國會以至逾300處自衛隊設施的出入記錄均可於境外購得，恐成日本情報安全突破口。



《日經新聞》調查報道，調查團隊通過聯繫18家海外數據中介，並在未簽署合約的情況下取得免費樣本資料集，發現每部智能手機都被賦予一組匿名識別碼，並與座標和時間戳記相互連結。這些資料不僅曾出現在首相官邸與國會議事堂等政府大樓，甚至在國家情報局，防衛省及陸海空自衛隊等全國逾300處設施，都能錄得經緯度以及時間數據。

在日本，無法單獨識別特定個體的定位數據資料不屬於法律規定的個人資料，但專家指移動模式累積後可被再識別。日經分析樣本發現，通過持續分析行蹤，將某人夜間經常停留的住家地址，與不動產登記資料、防衛省人事資訊進行交叉比對，就會發現住戶與一名海上自衛隊軍官同名同姓。

日本首相高市早苗與外國領袖會談的迎賓館及首相官邸，會談前的位置數據亦被錄得。日本政府明年修訂經濟安全保障推進法，卻以濫用案例有限為由，僅針對基因組、醫療與金融等3大領域資料訂定保護規則，定位數據暫未被納入。

這些外流的定位資料主要來自智能手機應用程式（App）的GPS定位，一旦使用者在啟動App時允許存取位置，相關資料就可能傳送給供應商、其他業者，甚至被轉讓給第三方，成為海外資料仲介買賣的商品。