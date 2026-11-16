哈里王子突訪烏克蘭　慰問傷兵並稱「你們一定會贏」

英國哈里王子（Prince Harry）11月14日突訪烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）醫療機構，會見當地受傷退伍軍人與醫護人員，同時向烏克蘭軍民表示他們必將贏得這場戰爭。基於安全理由，哈利王子這次行程在他離開後才公布。這也是哈里王子自 2022 年俄烏戰事爆發以來，第四次到訪烏克蘭。



《衛報》報道，哈里王子到訪專門為戰爭傷者提供複健與假肢服務的「超人中心」（Superhumans Center），出席一場關於戰傷救治的會議，與會的包括烏克蘭衛生部長利亞斯科（Viktor Liashko）。哈里王子表示：「每次回到烏克蘭，我都感到賓至如歸，倍感溫暖。你們一定會贏得這場戰爭，然後你們就會為成功做好準備。」

此外，哈里王子還觀看了輪椅欖球賽事，該賽事是為了選拔參加明年7月在伯明罕舉行的「不屈不撓運動會」（Invictus Games）。哈里王子是該運動會創辦人，他承諾待烏克蘭取勝後，會支持當地承辦這項賽事。報道稱，烏克蘭擬派出60人隊伍出征該賽事，為歷來最大規模代表團。

哈里曾於2025年9月及今年4月到訪基輔，他在4月的訪問中曾稱烏克蘭是「一個勇敢而成功地捍衛歐洲東翼的國家」，並表示「我們絕不能忘記這一點的重要性」。

現年42歲的哈利王子，曾於英軍服役10年，期間曾被派往阿富汗，並擔任直升機飛行員。他曾形容稱，那段歲月是他人生中最快樂的時光。