美軍F-15EX戰機首部署日本沖繩嘉手納基地　為美國以外首個據點

美國空軍首架永久部署的F-15EX戰機，11月15日飛抵日本沖繩縣嘉手納基地，該基地為美軍首個接收此一機型戰機的海外據點。



日本時事通信社（Jiji）周日報道，隸屬第67戰鬥機中隊的新機由基地所在的美國空軍第18航空聯隊公布抵達。嘉手納是美空軍首個接收配備最先進電子戰系統F-15EX的海外基地，今次交付標誌着基地F-15C/D機隊的替換工作邁入新階段，舊機隊已於2022年11月起分階段撤走。

F-15EX具備大幅躍升的航電系統與數位化座艙，特別是換裝了主動電子掃描陣列（AESA）雷達以及「鷹式被動/主動警告與生存系統」（EPAWSS），為其在高強度防空威脅環境下提供頂級的電子防護與干擾能力。

在戰術定位上，非匿蹤設計的F-15EX將在西太平洋戰區扮演關鍵的「空中導彈庫」。該機最大外掛載荷能力顯著提升，最多可掛載22枚先進中程空對空導彈（AMRAAM），具備與前線的F-22及F-35等第五代匿蹤隱身戰機進行跨平台高速數據聯網作戰的能力。

資料圖片：日本沖繩嘉手納空軍基地（Wikipedia）

第18航空聯隊指，F-15EX擴大嘉手納執行制空作戰的能力，強化美軍前沿部署實力，並與日本航空自衛隊維持雙邊戰備。聯隊指揮官加勒莫爾（John Gallemore）準將稱，戰機進駐是美國太平洋空中力量的重要里程碑，增強美軍威懾侵略、應對新興威脅及聯同盟友保衛日本的能力。

加勒莫爾表示，戰機長駐嘉手納重申美國對美日同盟的承諾，確保先進戰力持續部署於全球最具戰略意義的地區之一。