美日才達防範犯罪協議　沖繩美軍繼上尉酒駕　兵長涉露下體再被捕

日本沖繩市Kozā Music Town（コザ・ミュージックタウン）11月14日發生公然猥褻事件，一名25歲駐沖繩美國空軍嘉手納基地（Kadena Air Base）兵長涉嫌在廣場露出下半身，被沖繩署以公然猥褻嫌疑現行犯逮捕。他否認控罪，稱「我不知道」。



日本《沖繩時報》報道，事發於14日晚上11時05分左右，地點為Kozā Music Town一樓廣場。多名目擊者撥打110報警，警方到場將該名美軍兵長拘捕，當時他明顯醉酒。

報道指，駐沖繩美軍10月因一名美軍士兵在那霸市搶劫殺人案中被捕及起訴，已對低軍階軍人實施夜間外出限制，其他軍人亦禁止在凌晨0時後於居住地以外飲酒或購買酒類。

14日凌晨3時許，同一基地，一名空軍上尉亦因涉嫌酒後駕駛違反《道路交通法》被捕。

事實上，駐日美軍近期在沖繩引發的民憤已達到沸點。今年10月3日，隸屬美軍普天間基地的20歲美國海軍陸戰隊一等兵巴拉德（Devin Jacob Ballard），涉嫌在那霸市一家酒店內，以電話線殘忍纏繞勒斃一名39歲日本女性並搶奪其財物，事後於10月25日被那霸地方檢察廳正式以強盜殺人罪起訴。

為平息公憤，駐沖繩美軍最高負責人沃森（Benjamin Watson）一度宣布全體軍人實施長達30天的夜間外出限制，美軍其後雖調整為針對低軍階士兵在午夜0時至清晨5時的宵禁令，並明令全體人員午夜後不得在居所外飲酒。

未料各項禁令言猶在耳，同屬嘉手納基地的高級軍官與底層士兵便在24小時內接連以酒駕及當街露體落網，令所謂的「自我整改紀律」淪為莫大笑話。